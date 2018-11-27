МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Государственный холдинг "Росгеология", который занимается ликвидацией отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, предлагает снести здания БЦБК, заявил генеральный директор холдинга Роман Панов.

"Объединение мероприятий по демонтажу зданий и сооружений промплощадки БЦБК с проектом по устранению последствий негативного воздействия отходов комбината и последующей рекультивацией земель и водоемов, позволит снизить государственные расходы и ускорит процесс ликвидации экологического ущерба", – сказал Панов в Совете Федерации.

При этом он отметил, что до сих пор нерешенным остается вопрос демонтажа зданий и сооружений бывшего Байкальского ЦБК и рекультивации его промышленной площадки.

"Это, на мой взгляд, ставит под угрозу комплексность мероприятий по ликвидации последствий негативного экологического ущерба акватории озера Байкал и прилегающей территории. Основное препятствие объединению проектов – непогашенная кредиторская задолженность ввиду банкротства БЦБК", – добавил Панов.

Работа Байкальского ЦБК была остановлена в декабре 2013 года. В 2017 году был заключен госконтракт на ликвидацию последствий воздействия отходов комбината, исполнителем по нему стала "Росгеология".