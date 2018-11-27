МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Металлоинвеста" по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года на 14,3% и составила 1,245 миллиарда долларов, следует из сообщения компании.

Показатель EBITDA увеличился на 41,4%, до 2,183 миллиарда долларов, его рентабельность возросла до 40,9% с 33,9% годом ранее, выручка выросла на 17,3%, до 5,342 миллиарда долларов.

В третьем квартале текущего года чистая прибыль "Металлоинвеста" снизилась по сравнению с тем же периодом прошлого года на 25,4%, до 375 миллионов долларов, показатель EBITDA увеличился на 43,3%, до 693 миллионов долларов, его рентабельность выросла до 44,3% с 31,7% годом ранее, выручка возросла на 2,6%, до 1,564 миллиарда долларов.

Чистый долг компании на 30 сентября составил 3,646 миллиарда долларов, снизившись в течение третьего квартала на 4,3%. Соотношение долг/EBITDA уменьшилось до 1,3х против 1,5х кварталом ранее.

"Металлоинвест" — ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали. На 100% контролируется USM Holdings, крупнейшим бенефициаром которого является Алишер Усманов (49%). В 2017 году "Металлоинвест" снизил производство железной руды на 1% по сравнению с предыдущим годом — до 40,296 миллиона тонн.