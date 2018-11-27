МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Индекс предпринимательской уверенности в РФ в ноябре вырос по отношению к декабрю 2017 года в добывающих производствах на 1 процентный пункт, в сферах обеспечения электроэнергией, газом и паром и кондиционировании воздуха на 2 процентных пункта, свидетельствуют данные Росстата.

"Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в ноябре 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года повысился в добывающих производствах с (-2%) до (-1%), в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха с 3% до 5%, и снизился – в обрабатывающих производствах с (-5%) до (-6%)", — говорится в сообщении.

В ноябре экономическую ситуацию в своей организации по добыче полезных ископаемых считают благоприятной 12% и удовлетворительной – 77% руководителей, в обрабатывающих производствах соответственно – 10% и 75% респондентов.

Вместе с тем, число оптимистически настроенных в отношении оценки текущей экономической ситуации респондентов превышает число пессимистов в добыче полезных ископаемых на 2 процентных пункта и на 5 процентных пунктов число пессимистов превышает число оптимистов в обрабатывающих производствах.

Улучшение экономической ситуации в ближайшие шесть месяцев ожидают в добыче полезных ископаемых 18% опрошенных, в обрабатывающих производствах – 24%. При этом, число оптимистов превысило число ожидающих ухудшения экономической ситуации в добывающих производствах на 13 процентных пунктов и в обрабатывающих производствах – на 15 процентных пунктов.

Среди факторов, ограничивающих, по мнению руководителей, рост производства, в добыче полезных ископаемых и обрабатывающих производствах преобладает недостаточный спрос на продукцию предприятий на внутреннем рынке, неопределенность экономической ситуации и высокий уровень налогообложения.