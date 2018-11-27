БРЮССЕЛЬ, 27 ноя — ПРАЙМ. Евросоюз пока не ведет с Соединенными Штатами переговоров о торговом соглашении, сказала еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем на конференции.

"Мы пока ни о чем не ведем переговоров. Мы предложили, и это было с единогласной поддержкой стран (ЕС — ред.)…, что мы можем участвовать в меньшем торговом соглашении, сфокусированном на промышленных товарах", — сказала она.

Мальмстрем отметила, что работа по такому соглашению еще не начиналась: "Мы не начали какой-либо оценки масштабов (возможного договора — ред.), не начали каких-либо переговоров, нет и мандата" от стран ЕС на такой диалог с США.

От имени Евросоюза переговоры о торговых соглашениях с третьими странами ведет Еврокомиссия, для чего ей нужен мандат от государств ЕС.

Ранее еврокомиссар отметила, что большое торговое соглашение между союзом и США — это по-прежнему очень хорошая идея, но это невозможно на данный момент.

ЕС и США летом решили создать исполнительную рабочую группу из ближайших советников главы ЕК Жана-Клода Юнкера и президента США Дональда Трампа для продвижения торговых договоренностей, достигнутых в рамках их встречи в Вашингтоне в конце июля. Эта группа начала работать в августе.