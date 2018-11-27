МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы США вошла в менее предсказуемую фазу после двух лет стабильных, ежеквартальных повышений процентных ставок.

Теперь, принимая решение о повышении ставок, руководители ФРС будет в большей степени ориентироваться на индикаторы состояния экономики, такие как инфляция, уровень безработицы и темпы роста ВВП, при этом обращая меньше внимания на экономические прогнозы. Такой вывод можно сделать из интервью и публичных комментариев представителей центрального банка, говорится в статье Dow Jones.

Вполне вероятно, что перспективы политики ФРС на несколько месяцев или даже недель вперед станут более неопределенными с точки зрения участников рынка.

Большинство руководителей ФРС в сентябре запланировало еще одно повышение ставок до конца года, которое, согласно ожиданиям, должно произойти в рамках заседания 18-19 декабря. Тем не менее, траектория денежно-кредитной политики в следующем году остается неясной, так как в центральном банке не смогли договориться о том, сколько раз повышать ставки: два, три или четыре.

Прежде политика ФРС оставалась более прямолинейной на протяжении многих лет. В течение семи лет после мирового финансового кризиса центральный банк сохранял ключевую ставку около нулевой отметки, чтобы способствовать восстановлению экономики США. По мере улучшения экономической ситуации регулятор перешел к ужесточению своей политики, повысив ставки по одному разу в 2015 и 2016 годах.

В 2017 году ФРС перешла к ежеквартальному повышению ставок, тогда как в текущем году было произведено три ужесточения денежно-кредитной политики, последнее из них — в сентябре.

В результате текущий целевой диапазон ставки достиг 2,0%-2,25%, приблизившись к уровням, которые, по мнению большинства руководителей ФРС, в большей степени соответствуют сильной экономике. Многие представители центрального банка считают, что нейтральный уровень ставки, не оказывающий влияния на темпы экономического роста, находится примерно в диапазоне 2,75%-3,0%.

У ФРС все же нет уверенности в том, какой уровень ставок является нейтральным, поэтому регулятору приходится ориентироваться на динамику рынков и экономические данные.

Председатель ФРС Джером Пауэлл недавно сравнил процесс повышения ставок с хождением по темной комнате, заставленной мебелью. "Что необходимо сделать в такой ситуации? Остановиться и нащупать дальнейший путь, — сказал он в рамках выступления ранее в текущем месяце. – Денежно-кредитная политика в этом плане ничем не отличается".

ФРС повышает ставки, чтобы предотвратить чрезмерное ускорение инфляции и надувание пузырей на рынках активов. Мнения руководителей центрального банка разделились относительно того, потребуется ли повышение ставок выше нейтрального уровня с целенаправленным замедлением темпов экономического роста, и решение по этому вопросу тоже будет зависеть от экономических показателей.

Паулл отметил риски чрезмерной зависимости от экономических данных, которые зачастую подвергаются пересмотру и могут несвоевременно подавать сигналы о ситуации в экономике. Председатель ФРС заявил, что предпочитает результаты опросов компаний.

"Общаясь с представителями бизнеса, быстрее понимаешь сложившуюся ситуацию", — сказал он.

Новая фаза в политике ФРС несет с собой риски для инвесторов, старающихся понять намерения центрального банка. Например, в прошлом месяце Пауэлл потряс рынки, заявив, что пока рано обсуждать перспективы превышения нейтрального уровня процентных ставок. По его словам, ставки "еще далеки от нейтральных".

Комментарии Пауэлла в целом отражает ожидания многих руководителей ФРС, однако тон заявлений председателя говорит о большей предрасположенности к повышению ставок. Слова Пауэлла способствовали распродаже на рынке гособлигаций США, которая подогревалась сильными экономическими данными, заставившими инвесторов ожидать ужесточения политики центрального банка. Растущая доходность гособлигаций, в свою очередь, стала одним из факторов волатильности фондового рынка.

При этом вице-председатель ФРС Ричард Кларида в текущем месяце придерживался более мягкой риторики, сказав, что ставки приближаются к нейтральным. "В настоящее время нам необходимо особенно пристально следить за поступающими данными, — заявил он в интервью CNBC.