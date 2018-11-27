МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Минфин России планирует во вторник разместить семилетние еврооблигации, номинированные в евро. Изначально, по данным источника в банковских кругах, ориентир доходности бумаг с погашением в декабре 2025 года составил около 3% годовых. Однако позже стало известно о снижении ориентира до 2,875-3%. Эксперты связывают это с тем, что уже в ходе размещения стало очевидно, что спрос на бумаги достаточно высок и позволяет это сделать.

Общий объем размещения бумаг составит до 1 млрд евро — именно таким, по данным источника, был спрос на новый выпуск, организатором которого выступает "ВТБ Капитал".

До этого размещение евробондов состоялось в апреле. Тогда Минфин разместил новые 11-летние евробонды на 1,5 млрд долларов и доразместил выпуск "Россия-2047" на 2,5 млрд долларов. Из 4 млрд долларов, привлеченных от этого размещения, 3,2 млрд долларов министерство направило на выкуп старых евробондов, а оставшиеся 800 млн долларов были зачислены в федеральный бюджет.

Всего в текущем году Минфин планировал предельный объем внешних займов на уровне 7 миллиардов долларов, из них 3 миллиарда долларов планировалось направить в бюджет, а 4 миллиарда долларов — на выкуп старых неликвидных выпусков бумаг. Таким образом, размещения новых бумаг в этом году де-факто не было.

При этом ранее замминистра финансов Сергей Сторчак говорил, что, скорее всего, РФ уже не будет выходить на внешний рынок в этом году. "То, что позицию поменяли, вероятно, обусловлено тем, что финансовые власти изучили рынок private banking и поняли, что есть определенный спрос на российские ценные бумаги в евро. Оценив примерный объем этого спроса, они приняли решение о выпуске", — объяснил аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

ВНЕЗАПНОЕ РЕШЕНИЕ

В целом эксперты называют это решение довольно неожиданным, особенно на фоне усиления геополитической напряженности вокруг отношений России и Украины. По их мнению, выпуском, скорее всего, заинтересуются состоятельные россияне.

"Многие из них хотят защитить свои деньги от возможных санкций, и считают, что на сегодняшний день евробонды лучше, чем ОФЗ. Учитывая отсутствие публичного маркетинга и нескольких организаторов (как это обычно бывает), скорее всего, размещение преимущественно пройдет среди узкого круга локальных инвесторов", — полагает Порывай.

Новость о размещении пришла довольно неожиданно даже не с точки зрения выбора времени для этого, а исходя из того, насколько скоропалительно все это произошло, рассуждает эксперт ГК "Финам" Алексей Ковалев.

"Из последних высказываний представителей Минфина, скорее следовало, что минимум до конца года ведомство воздержится от выхода на рынок с новыми инвалютными размещениями. Так, глава министерства Антон Силуанов заявлял, что текущие уровни доходности на рынке неприемлемы", — напомнил он.

Возможно, текущее размещение проходит в рамках программы по репатриации капитала. На эту мысль наводит и выбор евро в качестве валюты для размещения, полагает аналитик. Российские власти применяют комплекс мер для возвращения средств россиян из-за рубежа на родину. Так, Минфин задумался о полной отмене НДС на золото, полагая, что данная мера поможет вернуть в страну капиталы на десятки миллиардов рублей. Не исключено, что выпуск евробондов – часть этой политики.

В целом аналитики оценивают размещение как довольно успешное, поскольку спрос на долги в евро в России довольно велик как с точки зрения дедолларизации, так и с учетом выгодности их обслуживания относительно ставок в долларах на сопоставимый срок. Об этом свидетельствует и снижение ориентира доходности в ходе размещения.

Отметим, что недавно в евро разместил евробонды "Газпром", что стало первым выходом на первичный рынок евробондов российского заемщика с марта текущего года.