МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Credit Suisse прогнозирует рост ВВП РФ в 2018 году на уровне 1,6% и замедление этого показателя до 1,4% в 2019 году, следует из обзора второго по величине банка Швейцарии, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

"Россия должна извлечь выгоду из роста цен на нефть", — говорится в исследовании. Однако Credit Suisse отмечает, что экономический рост в РФ, скорее всего, останется ограниченным, даже если более высокие цены на энергоносители будут поддерживать экспорт.

Вместе с тем, аналитики отмечают наиболее надежную среди развивающихся рынков экономическую политику в РФ. Такая политика в сочетании с сильным платежным балансом снижает валютные и облигационные риски страны, считает Credit Suisse. В обзоре также отмечается восстановление сбалансированности бюджетов и платежных балансов развивающихся стран, которые в 2018 году были подвержены значительным стрессам из-за роста курса доллара и более "ястребиной" политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

"По состоянию на конец 2018 года было отмечено, что внутренние и внешние балансы частично восстанавливаются при поддержке Международного валютного фонда. Если эта тенденция продолжится в 2019 году, развивающиеся рынки могут восстановиться, и глобальные инвесторы извлекут из этого выгоду", — пишет Credit Suisse.

Банк также прогнозирует рост ВВП США в 2019 году на уровне 2,7% на фоне устойчивого уровня корпоративных капитальных затрат, увеличения занятости и заработной платы. Credit Suisse также полагает, что ускорение инфляции в стране будет ограничено, а дальнейший рост курса доллара маловероятен.

Что касается еврозоны, банк прогнозирует дальнейший рост внутреннего спроса в макрорегионе на фоне сохранения стимулирующей денежно-кредитной политики и роста занятости. Удорожание евро должно быть умеренным, так как Европейский центральный банк (ЕЦБ), скорее всего, начнет повышать процентную ставку во втором полугодии 2019 года, говорится в обзоре. Credit Suisse прогнозирует рост ВВП зоны евро в 2019 году на 1,8%.