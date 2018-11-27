МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал три закона о проведении в 2019–2028 годах в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане эксперимента, предусматривающего введение налога на профессиональный доход (НПД) для самозанятых граждан, следует из опубликованных на портале правовой информации документов.

Новый режим для самозанятых граждан предполагает уплату налога с доходов от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав физлицам по ставке 4%, индивидуальным предпринимателям и юрлицам — 6%. Те, кто на него перешел, НДФЛ в размере 13% платить не будут. При регистрации гражданин должен указать регион, где ведет деятельность. Если таких регионов несколько, гражданин вправе выбрать, какой из них указать. Однако место ведения деятельности нельзя менять чаще одного раза в год.

На режим НПД смогут перейти граждане, чей доход не превышает 200 тысяч рублей в месяц (2,4 миллиона рублей в год), которые не имеют работодателя, не привлекают наемных работников по трудовым договорам, имеют доходы от использования имущества. При этом вводится запрет на увеличение ставок НПД и уменьшение предельного размера доходов в течение 10 лет проведения эксперимента.

Регистрация лиц, пожелавших перейти на НПД, будет возможна без визита в налоговый орган через бесплатное мобильное приложение "Мой налог", так же как и уплата налога. При осуществлении расчетов покупателю с использованием мобильного приложения выдается чек, данные которого автоматически передаются в налоговый орган. Налог уплачивается ежемесячно на основании уведомления от налогового органа, получаемого через мобильное приложение. При этом плательщик НПД вправе уполномочить банк или оператора электронной площадки на уплату налога и обмен информацией с налоговым органом.

Перешедшим на НПД лицам предоставляется налоговый вычет на развитие в пределах 10 тысяч рублей на неограниченный срок. Однако после использования этой суммы вычет повторно не предоставляется. Это "условный аванс": если человек обращается в налоговую службу и регистрируется, то у него на счете автоматически возникает 10 тысяч рублей, пояснял ранее председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Одновременно устанавливается налоговая ответственность за нарушение плательщиками НПД порядка и сроков передачи в налоговый орган сведений о произведенном расчете. При первом нарушении штраф составит 20% от суммы такого расчета, при повторном в течение полугода — 100%. Если подобное нарушение допустит банк или оператор электронный площадки, уполномоченный на передачу таких сведений, он также заплатит штраф в размере 20% от суммы такого расчета, но не менее 200 рублей за каждый расчет, сведения о котором не переданы в налоговый орган. Однако с ФНС достигнута договоренность, что штрафные санкции не будут применяться в течение первого года эксперимента, говорил Макаров.