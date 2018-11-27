МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. "Мечел" ориентируется на размер capex в 6,5-7 миллиардов рублей по итогам 2018 года, сообщил в ходе телефонной конференции генеральный директор компании Олег Коржов.

"За девять месяцев 2018 года мы направили на инвестиции 3,3 миллиарда рублей. Помимо этого, мы приобрели оборудование в лизинг еще на 1,3 миллиарда рублей. Ожидаем, что по итогам года суммарный объем инвестиций составит порядка 6,5-7 миллиардов рублей с учетом лизинговых приобретений", — сказал Коржов.

В августе глава компании говорил, что совокупный объем капитальных вложений по итогам первого полугодия 2018 года составил 3,1 миллиарда рублей. Во втором полугодии "Мечел" рассчитывал инвестировать дополнительно свыше 4 миллиардов рублей.

Группа "Мечел" — глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, поставляет продукцию в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. В состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Основным акционером выступает председатель совета директоров Игорь Зюзин.