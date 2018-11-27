МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Долг "Мечела" по итогам января-сентября 2018 года составил 421 миллиард рублей, что на 1% ниже показателя по состоянию на конец прошлого года (426 миллиардов рублей), следует из презентации компании.

Соотношение чистого долга к EBITDA за девять месяцев при этом снизилось до 5,1 с 5,3х. По итогам 2016 года этот показатель составлял 6,6х. В третьем квартале 2018 года компания погасила по долгу 5,5 миллиарда рублей.

В настоящее время 91% задолженности группы реструктурирован (по итогам первого полугодия текущего года — 76%), в рублях представлено 64% от общего объема долга. Основные российские государственные банки-кредиторы являются держателями 87% задолженности (ранее 70%). Средняя процентная ставка по заемным средствам на ноябрь составляла 8% годовых.

В ходе телефонной конференции во вторник финансовый директор "Мечела" Нелли Галеева рассказала, что компания на 99,99% завершила рефинансирование синдицированного предэкспортного кредита на 1 миллиард долларов. "Это стало возможным благодаря предоставлению банком ВТБ кредитной линии в евро со сроком погашения в апреле 2022 года. Льготный период по погашению этой кредитной линии, как и по другим нашим реструктурированным обязательствам установлен до апреля 2020 года", — пояснила она.

"Мы ожидаем урегулировать вопрос с выкупом долга в размере 100 тысяч долларов у оставшегося кредитора (его доля в PXF составляет 0,01%) до конца 2018 года", — добавила Галеева.

Группа "Мечел" — глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, поставляет продукцию в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. В состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Основным акционером выступает председатель совета директоров Игорь Зюзин. В 2017 году "Мечел" сократил добычу угля на 9%, до 20,6 миллиона тонн.