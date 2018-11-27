МОСКВА, 27 ноя /ПРАЙМ/. Властям РФ, по оценкам Федеральной антимонопольной службы (ФАС), удалось добиться стабилизации розничного рынка моторного топлива, сообщил журналистам представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.

Он отметил, что Козак во вторник провел совещание о текущей ситуации на розничном рынке нефтепродуктов с участием представителей независимых сетей АЗС и нефтетрейдеров.

"По оценкам ФАС, с учетом стабилизации ситуации на бирже и повышения премиальности внутреннего рынка, удалось добиться стабилизации розничного рынка моторного топлива", — сообщил Джус.

По его словам, на совещании обсуждались перспективы развития биржевой торговли нефтепродуктами.