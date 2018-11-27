МОСКВА, 27 ноя /ПРАЙМ/. Применение технологии блокчейн сможет изменить международную торговлю в течение 10-15 лет, если будут созданы благоприятные условия для активного развития этой технологии, следует из доклада Всемирной торговой организации (ВТО).

"Блокчейн сможет сделать международную торговлю "умнее", но умная торговля требует умной стандартизации, которая возможна только через сотрудничество. Если нам удастся создать экосистему, способствующую более активному развитию блокчейна, международная торговля может радикально измениться в течение 10-15 лет", — говорится в докладе организации.

"Разрушая различные преграды, существующие между участниками трансграничных торговых операций, блокчейн может вывести глобализацию торговли на новый уровень", — отмечается в документе.

"Эта технология работает лучше всего в тех случаях, когда несколько сторон участвуют в транзакциях, требующих доверия и прозрачности. Однако в ситуациях, когда блокчейн используется для транзакций, которые не требуют высокого уровня надежности, это может создавать дополнительные сложности", — отмечается в докладе. Кроме того, запуск блокчейна требует значительных инвестиций и объединения усилий сторон, а также существенных изменений в функционирующих системах.

"Учитывая потенциал блокчейна, компании, гражданские объединения, разработчики программного обеспечения, ученые, правительственные и межправительственные организации должны работать рука об руку, чтобы оценить практические и юридические последствия использования этой технологии и совместно разработать решения существующих проблем. Это особенно актуально, когда речь идет о международной торговле", — говорится в документе.

Технология блокчейн (blockchain) — система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о биткоине. По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки бизнеса и государства. В частности, она помогает проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.