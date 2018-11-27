МОСКВА, 27 ноя /ПРАЙМ/. Участники совещания у вице-премьера РФ Дмитрия Козака договорились выработать комплекс мер для ликвидации манипуляций в ходе биржевых торгов топливом, при этом Козак отметил важность сохранения работы добросовестных трейдеров на бирже, сообщил журналистам представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.

Он отметил, что Козак во вторник провел совещание о текущей ситуации на розничном рынке нефтепродуктов с участием представителей независимых сетей АЗС и нефтетрейдеров. На совещании обсуждались перспективы развития биржевой торговли нефтепродуктами.

"Договорились совместно выработать комплекс мер для ликвидации манипуляций в ходе биржевых торгов за счет использования специальных программ, позволяющих повышать цену сделок. При Минэнерго будет создана рабочая группа с участием всех ключевых объединений независимых АЗС, трейдеров и ВИНК, для выработки совместных предложений по развитию розничного рынка", — сообщил Джус.

По его словам, "Козак отдельно отметил принципиальную важность сохранения работы добросовестных трейдеров как одного из системообразующих институтов рынка нефтепродуктов".

"Никто никогда не говорил о том, чтобы ликвидировать институт трейдеров или брокеров, речь идет о тонкой наладке их работы в рамках единого цивилизованного рынка", — отметил представитель вице-премьера.

Он также сообщил, что в правительстве позитивно отметили инициативу крупнейших трейдеров по прекращению продаж с базисов НПЗ.