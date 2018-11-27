МОСКВА, 27 ноя /ПРАЙМ/. Сбербанк планирует предложить самозанятым клиентам специальные продукты и сервисы, также клиенты банка получат возможность зарегистрировать свою деятельность в приложении "Сбербанк Онлайн", сообщил журналистам директор дивизиона "Малый и микро бизнес" банка Александр Белокопытов.

Президент России Владимир Путин во вторник подписал три закона о проведении в 2019–2028 годах в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане эксперимента, предусматривающего введение налога на профессиональный доход (НПД) для самозанятых граждан. Новый режим для самозанятых граждан предполагает уплату налога с доходов от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав физлицам по ставке 4%, индивидуальным предпринимателям и юрлицам — 6%. Те, кто на него перешел, НДФЛ в размере 13% платить не будут.

"Конечно, в Сбербанке появятся продукты и сервисы для этой категории клиентов. Но важнее то, что при переходе на специальный налоговый режим в будущем клиенты смогут решать свои насущные задачи. У них появится возможность взять кредит, оформить ипотеку, кредитную карту и использовать другие продукты банка, для получения которых будут учитываться доходы от профессиональной деятельности", — сказал он.

Белокопытов добавил, что клиенты банка получат возможность быстро и удобно зарегистрировать свою деятельность в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн". Более того, банк также активно работает над созданием специального раздела на сайте банка для данной категории клиентов. Раздел объединит в себе всю необходимую информацию о продуктах и сервисах, которые помогут зарегистрировать профдеятельность и решить рутинные задачи.

Директор дивизиона считает, что одной из причин для выхода самозанятых из тени станет возможность расширить клиентскую базу. Достаточно часто сдерживающим фактором при работе с клиентом является отсутствие доступного способа зафиксировать взаимоотношения – выдать чек или платежный документ. Другой причиной он назвал возможность организовать прием оплаты по картам, что является еще одним способом увеличить число клиентов и средний чек. Новый налоговый режим позволит повысить культуру отношений между сторонами, уверен Белокопытов.