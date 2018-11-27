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МОСКВА, 27 ноя /ПРАЙМ/. Минфин России разместил еврооблигации в объеме 1 миллиард евро с доходностью в размере 3% годовых, говорится в сообщении министерства.

Цена размещения одной облигации установлена в размере 99,221% от номинала. Ставка купонного дохода с ежегодной выплатой определена в размере 2,875% годовых, что соответствует доходности к погашению 3% годовых.

Первоначальный ориентир доходности бумаг с погашением в декабре 2025 года составлял около 3% годовых, но в ходе сбора заявок он был снижен до финального диапазона 2,875-3% годовых. Организатором выступил "ВТБ Капитал".

Минфин ранее выходил на внешний рынок заимствований в марте 2018 года, когда разместил новые 11-летние евробонды на 1,5 миллиарда долларов и доразместил выпуск "Россия-2047" на 2,5 миллиарда долларов. Из 4 миллиардов долларов, привлеченных от этого размещения, 3,2 миллиарда долларов министерство направило на выкуп старых евробондов, а оставшиеся 800 миллионов были зачислены в федеральный бюджет.

Всего в текущем году Минфин планировал предельный объем внешних займов на уровне 7 миллиардов долларов, из них 3 миллиарда долларов планировалось направить в бюджет, а 4 миллиарда долларов — на выкуп старых неликвидных выпусков бумаг.