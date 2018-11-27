МОСКВА, 27 ноя /ПРАЙМ/. "Магнитогорский металлургический комбинат" готов вложить в новые инвестиционные проекты 156 миллиардов рублей в рамках инициативы Белоусова, сообщили РИА Новости в компании.

Помощник президента РФ Андрей Белоусов в июле предложил изъять допдоходы от ослабления рубля у металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на 500 миллиардов рублей в год. В список попали Evraz, НЛМК, "Норникель", "Северсталь", ММК, "Металлоинвест", СУЭК, "Мечел", "Алроса", "Полюс", "Сибур", "Фосагро", "Уралкалий" и "Акрон". Однако позже на встрече с бизнесом была достигнута договоренность совместно решить, как без ущерба для текущей деятельности компаний стимулировать их инвестиции в инвестпроекты, соответствующие приоритетам майского указа президента РФ. Рабочая группа с участием бизнеса и представителей властей занимается формированием критериев отбора проектов, приоритетных для инвестиций.

"ММК готов вложить в новые инвестиционные проекты 156 миллиардов рублей собственных средств. Из восьми заявок, представленных компанией на рассмотрение в федеральные органы власти, четыре являются чисто экологическими проектами с общим объемом финансирования порядка 45 миллиардов рублей — в полном соответствии с майским указом президента, декларировавшим нацпроект "Экология", — говорится в сообщении.

"Кроме того, при формировании портфеля проектов приоритет отдавался инвестициям в модернизацию первого передела, также включающим большой экологический эффект. Речь идет о строительстве агломерационной фабрики и коксовой батареи, с запуском которых выбросы вредных веществ в атмосферу значительно сократятся; а также о строительстве новой доменной печи, оснащенной современными системами очистки воздуха. Стратегической целью ММК является снижение комплексного индекса загрязнения атмосферы в Магнитогорске к 2025 году до уровня, соответствующего определению "Чистый город", — добавили в ММК.

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали. Группа в 2017 году увеличила производство стали на 2,5%, до 12,86 миллиона тонн. Основным бенефициаром ММК является председатель совета директоров Виктор Рашников.