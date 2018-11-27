МОСКВА, 27 ноя /ПРАЙМ/. Минпромторг РФ поддерживает идею моратория на изменения законодательства в сфере торговли, которую выдвинули российские ритейлеры, сообщил РИА Новости статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

В понедельник вице-премьер РФ Дмитрий Козак провел встречу с руководителями крупнейших российских торговых сетей. По ее итогам гендиректор "Магнита" Ольга Наумова сообщила журналистам, что ритейлеры в ходе встречи предложили ввести мораторий на изменение торгового законодательства.

"Министерство согласно с позицией бизнеса, что необходимо взять паузу в дальнейшем ужесточении закона о торговле в части торговых сетей. Во-первых, нужно вдумчиво и обстоятельно оценить результаты уже принятых в 2016 году изменений. Понять, каков их результат для всех участников процесса торговли — как для поставщиков и торговых сетей, так и для потребителей. Достигнуты ли заявленные цели", — сказал Евтухов.

Он также напомнил, что в начале ноября Госдума приняла в третьем чтении законопроект, ограничивающий ритейлерам возвраты непроданных продуктов поставщикам. На прошлой неделе документ был одобрен Советом Федерации. "Наконец, третье, и, наверное, главное соображение — бизнес не может нормально работать в условиях постоянно меняющихся правил", — добавил замминистра.

"Ведь только налаживается какой-то процесс, заключены десятки тысяч договоров, в том числе только начинаются какие-то процессы в рамках саморегулирования — как вдруг правила меняются, все договоренности рушатся, и бизнесу — как поставщикам, так и торговым сетям — надо все начинать заново", — отметил Евтухов. Он также сообщил, что отрасль нашла у курирующего вице-премьера Козака "принципиальную поддержку" необходимости проработки вопроса развития саморегулирования, чтобы избежать излишнего государственного регулирования.

"Дмитрий Козак поручил Минпромторгу России создать на своей площадке специальную рабочую группу по этому вопросу, которая до конца марта должна подготовить предложения, в том числе, какие законодательные нормы нужно принять для того, чтобы "запустить" процесс нормального саморегулирования. Мы приступаем к этой работе", — сказал замглавы Минпромторга.