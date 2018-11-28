МОСКВА, 28 ноя /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин в среду выступит на десятом ежегодном инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!", который пройдет на площадке Центра международной торговли в Москве 28-30 ноября, сообщили в пресс-службе Кремля.

Выступление главы государства анонсировано в первый день форума в рамках пленарной сессии "Создавать партнерства. Устранять разногласия". Модерировать сессию будет глава ВТБ Андрей Костин. В ней также примут участие первый зампред правления ВТБ Юрий Соловьев, генеральный директор GF International Investment Management Саймон Шангуань, основатель и генеральный директор Formula E Holdings Алехандро Aрар, генеральный директор Savencia Fromage&Dairy Жан-Поль Торрис и генеральный директор группы и управляющий директор Mubadala Investment Company Халдун Халифа Аль Мубарак.

Программа мероприятия также включает в себя панельную сессию ­"Увеличивая потенциал. Сохраняя порядок". В ней примут участие председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, первый заместитель председателя правительства РФ – министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, председатель правления "Сибур Холдинг" Дмитрий Конов, генеральный директор — председатель правления АК "Алроса" Сергей Иванов и глава ВТБ Костин. Модератором выступит первый зампред ВТБ Соловьев. Программа мероприятия включает в себя ряд церемоний подписания меморандумов и соглашений, а также брифинги для прессы.

В конце октября Костин, которому отказали в участии во Всемирного экономического форума в Давосе, сообщал, что в инвестфоруме "Россия зовет!" планируют принять участие представители американского и европейского бизнеса. Он тогда пояснил, что, скорее всего, это будут представители американских инвестиционных фондов.

Инвестфорум "Россия зовет!" проводится с 2009 года и является ведущим мероприятием по привлечению портфельных и стратегических инвестиций в российскую экономику, способствуя развитию эффективного взаимодействия между российским бизнесом и международными инвесторами.

Программа Форума каждый год затрагивает ключевые тренды в мировой экономике: экономическое развитие России, стратегии ускорения регионального роста, тенденции на рынках долгового и акционерного капиталов, а также ряд других вопросов, касающихся бизнеса и инвестиций.

В прошлом году в работе форума приняли участие более 2,5 тысяч гостей из около 60 стран, в том числе более 500 инвесторов из России, Европы, США, Азии, Ближнего Востока и Африки. В рамках форума было организовано более 1000 деловых встреч для представителей российских компаний и инвесторов.