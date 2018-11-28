МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля практически не зависит от динамики цен на нефть, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Умеренно жесткая бюджетная и денежно-кредитная политика способствует тому, что у нас создаются предсказуемые условия. Курс уже практически не зависит от изменений цен на нефть", — сказал он, выступая на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

По его словам, профицит бюджета РФ создает буфер на пути санкционного давления на страну. "Профицит бюджета создает буфер на пути к различным изменениям внешних условий, в том числе и санкционного давления", — сказал Силуанов.

Федеральный бюджет 2018 года будет профицитным – недавно принятые поправки предусматривают увеличение профицита до 2,1% с 0,5% ВВП.

Бюджет РФ на следующую трехлетку, принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации, также сверстан с профицитом — 1,8% ВВП в 2019 году, 1,1% ВВП в 2020 году и 0,8% ВВП в 2021 году.

Силуанов также отметил, что экономические условия в России становятся более предсказуемыми. В частности, курс рубля уже практически не зависит от цен на нефть.

"Все это дает основания говорить о том, что мы даем предсказуемые сигналы для ведения бизнеса. Налоговые изменения не будут происходить в течение шести лет, предсказуемость основных макропараметров в результате проведения бюджетной политики, да и сама настройка бюджета направлена на то, чтобы стимулировать рост", — добавил он.