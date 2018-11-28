МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин накануне провел заседание Совета при президенте по науке и образованию. На нем обсуждались дальнейшие шаги по развитию научного потенциала России.

В начале встречи Путин сказал: "Считаю нашу встречу очень значимой и даже этапной, сейчас поясню. Рассчитываю, что мы вместе объективно, непредвзято посмотрим на результаты, которых добиваемся и, конечно, определим дальнейшие шаги по укреплению и, главное, качественному развитию научного потенциала страны. Чтобы он в полной мере соответствовал масштабным задачам, задачам прорыва, которые стоят в России".

Он сообщил, что на национальный проект "Наука" будет направлено дополнительно 300 миллиардов рублей. "Наука, технология, образование должны сквозной линией проходить через все наши нацпроекты и программы. Но в концентрированном виде эта работа будет осуществляться в рамках специального, отдельного национального проекта "Наука". Напомню, на его реализацию в ближайшие шесть лет будет дополнительно направлено более 300 миллиардов рублей, а всего из всех источников — 635 миллиардов рублей", — сказал президент.

Путин также отметил необходимость сделать науку более прозрачной и открытой областью, что в том числе касается публикаций научных исследований и присвоения ученых степеней и званий.

"Считаю, что нам нужно серьезно повысить открытость науки. Это в том числе касается публикаций гражданских исследований, выполняемых за бюджетные деньги. Что, безусловно, усилит ответственность исследователей, будет работать на популяризацию отечественной науки, способствовать экспорту наших инноваций и образовательных услуг», — сказал он.

Президент подчеркнул, что прозрачным и открытым должен стать процесс присвоения ученых степеней.

По его словам, необходимо содействовать сильным коллективам, ученым и инженерам, занятым в проведении перспективных и прорывных исследований.

Ректор Санкт-Петербургского горного университета (СПГУ) Владимир Литвиненко призвал восстановить престиж института аспирантуры и предложил приравнять доход аспирантов к средней зарплате по региону. Литвиненко подчеркнул, что аспирантами должны становиться лучшие студенты, но они не готовы оставаться в университете.

"Мы хотим отобрать лучшего, хотим, чтобы он был будущим светилом науки, но при этом не можем ему ничего предложить, кроме стипендии в 4 тысячи рублей", — сказал ректор СПГУ. "Необходимо чтобы аспирант получал именно зарплату, поскольку он уже не студент, он научный работник. Эта зарплата должна быть приравнена к средней по региону. Если сегодня в Санкт-Петербурге средняя зарплата 50 тысяч, то и аспирант должен получать 50 тысяч. Это позволит ему заниматься своими разработками, готовить научные труды. Только так мы сможем получить на выходе ученого", — уверен ректор Горного университета. Литвиненко отметил, что не менее важным вопросом должно стать завершение обучения в аспирантуре защитой кандидатской диссертации, а не просто выпускной квалификационной работой.

В свою очередь глава Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что РАН на предстоящем весной 2019 года своем общем собрании планирует обсудить новую программу фундаментальных исследований в РФ.

Ранее на заседании Путин попросил руководство РАН рассказать, как идет работа над проектом этой программы.

Сергеев отметил, что сейчас действует программа фундаментальный исследований до 2020 года. "Мы планируем на нашем следующем общем собрании, которое будет весной следующего года, обсудить новую программу фундаментальных исследований, которая к этому времени уже будет готова", — сказал Сергеев.

Путин потребовал изменить порядок распределения средств для проведения научных исследований, назвав нынешнюю ситуацию "странноватым подходом".

На заседании Совета ректор СПбГУ Николай Кропачев поднял вопрос о том, каждый ли вуз и научная организация могут принимать участие в конкурсах, которые проводятся министерствами и ведомствами, на получение средств для научных исследований. Кропачев отметил, что, например, СПбГУ не может участвовать в министерских конкурсах, в частности министерства высшего образования и науки, поскольку вуз является учреждением, подведомственным правительству РФ.

"Вы знаете, это странноватый подход, если честно говоря. Вот Александр Михайлович (Сергеев — глава РАН) ведь об этом ведь тоже говорил, огромные деньги в ведомствах сосредоточены. Если они их отвоевали, то это не значит, что они должны их, грубо говоря, осваивать. Им эти деньги дали для достижения конкретного результата в интересах отрасли и всей экономики, а результата не будет, если они будут просто тупо осваивать, раздавая их своим подведомственным учреждениям, не заботясь о конечном результате", — заявил Путин.

Президент отметил, что организации должны получать средства "в результате достаточно жесткого конкурсного отбора наилучших предложений, и кого-то отсекать здесь бессмысленно и вредно".

"Поэтому, я вас прошу, просто ускорить этот процесс и изменить этот порядок", — добавил президент.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ситуацию с финансированием фундаментальной науки в вузах надо исправлять, чтобы они могли соответствовать мировым вызовам, которые стоят перед Россией и ее экономикой.

"В вузах нет науки по бюджету. Фундаментальная наука из вузовской науки исключена, в том числе, по средствам изменения технического инструмента, так называемой бюджетной классификации, в соответствии с которой исполняется бюджет. Вы зададите вопрос, почему это сделано? Это сделано по одной простой причине — потому что методологически еще в 2010 году так сложилось, что фундаментальной науки в вузах быть не должно", — сказала Голикова.

Она отметила, что российские ректоры, пытаются возродить фундаментальную науку в вузах и делают эту "фундаментальную науку иногда несколько искаженным способом — кто-то зарабатывает внебюджетные средства, кто-то работает на грантах".

"Но напрямую из бюджета на фундаментальную науку они не получают. Мне кажется, что все-таки эту ситуацию надо исправлять, иначе наши вузы не будут соответствовать тем вызовам мировым, которые сегодня стоят перед Россией, перед российской экономикой", — заключила вице-премьер.