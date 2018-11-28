МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Центральный банк России принимает решение по ключевой ставке исходя из трехлетнего прогноза, опирается на долгосрочные факторы, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Что касается ключевой ставки, очень важны несколько принципов. Первое — конечно, мы принимаем решение по ставке исходя из прогноза. И трехлетний прогноз имеет важное значение для того, чтобы не запаздывать в реакции денежно-кредитной политики. Потому что все меры денежно-кредитной политики действуют с определённым лагом", — сказала Набиуллина, выступая на форуме "Россия зовет".

"Второе — мы опираемся на устойчивые тенденции. На те факторы, которые имеют длительное действие",- добавила она.

ЦБ РФ на последнем заседании совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. Однако до этого — в сентябре — повысил ее впервые с декабря 2014 года.

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Глава ЦБ заявила также, что расчеты в рублях нужно развивать исходя из принципов выгодности для участников процесса, не принуждая.

"Мне кажется, расчеты в рублях нужно развивать исходя из принципов выгодности для участников процесса, никак не административно, не принуждая, а делая это все более выгодным, и наша политика тоже на это направлена", — сказала она, выступая на панельной сессии инвестиционного форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!"

"Чтобы рубль был привлекателен для расчетов — это уверенность в том, что покупательная способность рубля не обесценивается, рубль не обесценивается, это низкая инфляция и, конечно, низкая волатильность рубля для использования его в международных расчетах. Это очень важный фактор для того, чтобы рубль стал привлекательным", — добавила Набиуллина.