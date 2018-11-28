МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Рост кредитования нефинансовых организаций в РФ в 2019 году ожидается на уровне 7-10%, что будет поддерживать экономический рост, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Мы видим, что кредитование активно растет, и во втором полугодии среднемесячные кредиты нефинасовым организациям реального сектора экономики росли темпами около 1%. Это где-то в три раза больше, чем в первом полугодии. То же самое по населению, темпы роста кредитования остаются достаточно высокими. Мы ожидаем, что в 2019 году темпы роста кредитов останутся достаточно высокими, 7-10% для нефинансовых организаций, это будет поддерживать экономический рост", — сказала она, выступая на форуме ВТБ "Россия зовёт!".

Ранее в ноябре зампред ЦБ Ольга Полякова сообщала, что российские банки в январе-октябре нарастили темпы роста розничного кредитования на уровне 17%, в октябре рост составил 1,6-1,7%.