МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Возможные санкции на российский госдолг малоприятны как для РФ, так и для инвесторов, которые его покупают, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Если мы сейчас рассматриваем в части финансовых санкций санкции на долг. Конечно, они малоприятны и России, и тем инвесторам, которые участвуют в покупке долга", — сказал он, выступая на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

Силуанов заявил также, что Минфин не видит серьезных рисков в случае санкций на госдолг РФ, развивает новые инструменты и в случае потери иностранных инвесторов, будет рассчитывать на внутренних.

В случае распространения санкций США на госдолг РФ, по словам Силанова, Россия сможет обойтись без участия иностранных инвесторов на рынке ее госдолга, хотя, это и будет сопровождаться определённым повышением стоимости заимствований.

"Основная наша защита — профицит и отсутствие необходимости значительных объёмов заимствований для финансирования долга. Есть уверенность, что внутренние инвесторы будут присутствовать на рынке. Серьезных рисков мы не видим", — завил он.

Глава Минфина напомнил, что тот объем бумаг, который высвободился в результате ухода иностранных участников с российского долгового рынка в текущем году, был подхвачен российскими банками и финансовыми институтами. При этом большой необходимости в заимствований у российского бюджета нет.

"Кроме того, мы подготовили и в следующем году внесем законопроект о развитии новых инструментов длинного финансирования: такие как индивидуальный пенсионный капитал, будем развивать страхование жизни. Во всяком случае будем рассчитывать на внутренних инвесторов", — добавил Силуанов.

"Зачем нам занимать? Это вопрос устойчивости. Это плата за то, что мы меньше зависим от внешних условий", — отметил Силуанов. Он пояснил, что Россия хотела бы сохранить присутствие на внешнем долговом рынке, но это абсолютно не критично для нее с точки зрения финансирования дефицита бюджета.

Силуанов также выразил надежду, что санкции США на российский госдолг введены не будут. "Надеюсь, конечно, что до этого не дойдёт все-таки. Хочется надеяться на разумные подходы", — сказал он.

В августе в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и государственных банков, в списке которых значатся Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах.

Позднее СМИ сообщали со ссылкой на американских сенаторов, что конгресс США, скорее всего, не успеет до конца года рассмотреть законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении РФ, и, вероятно, отложит голосование по этой инициативе на следующий год.