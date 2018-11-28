МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Инфляция в России приблизилась к целевому значению 4% быстрее, чем ожидал ЦБ, заявила журналистам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Мы видим, что инфляция уже близка к нашей цели (4% — ред.), и приближение к нашей цели произошло быстрее, чем мы ожидали", — сказала она в кулуарах форума "Россия зовет!"

По словам Набиуллиной, инфляционные ожидания пока остаются на повышенном уровне — в октябре они снизились, а в ноябре было зафиксировано некоторое повышение.

Банк России сохраняет прогноз по инфляции на конец 2018 года на уровне 3,8-4,2%. По итогам 2019 года инфляция ожидается в интервале 5-5,5% с возвращением к 4% в первой половине 2020 года, когда эффекты ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны.

Официальный текущий прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2018 год — 3,4%, однако в ноябрьском докладе "Картина экономики" министерство отмечало, что инфляция на конец года составит 3,7-3,8%. Глава МЭР Максим Орешкин на этой неделе заявил, что инфляция на конец 2018 года ожидается "в районе 4%".