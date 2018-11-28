МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания граждан страны на следующие 12 месяцев увеличились на 0,5 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем — до 9,8% в ноябре, говорится в комментарии банка России об инфляционных ожиданиях и потребительских настроениях населения.

"В ноябре 2018 года инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев увеличились на 0,5 процентного пункта до 9,8%", — говорится в комментарии.

Ожидания населения остаются на повышенном уровне последние месяцы после всплеска цен на бензин в мае, поясняют авторы комментария.

В мае цены производителей в РФ на бензин выросли на 18,7% по сравнению с апрелем. В июне рост замедлился до 3,7%. В июле произошло существенное снижение цен производителей — на 8,7%, в августе оно составило 0,2%. Однако в сентябре цены возобновили рост, увеличившись сразу на 10%.

При этом, как говорится в комментарии Банка России "Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения, цена бензина по-прежнему остается одним из ключевых товаров, динамика цен на которые определяет инфляционные ожидания.

"Ожидания населения по-прежнему сильно зависят от роста цен на отдельные товары-маркеры. Так, бензин по-прежнему остается одним из ключевых товаров, динамика цен на которые определяет инфляционные ожидания населения", — сказано в документе.

Чаще бензина респонденты упоминали лишь мясо и птицу. Также россияне стали чаще отмечать рост цен на молочную продукцию, хлеб и хлебобулочные изделия, яйца, сахар, чай и кофе, обратили внимание в регуляторе.

Кроме того, респонденты стали говорить об ожидаемом росте цен перед новогодними праздниками.