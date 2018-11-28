МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ в своем долгосрочном прогнозе социально-экономического развития России до 2036 года сохранило оценки по всем основным макропоказателям на 2018-2024 годы, свидетельствуют данные прогноза.

Так, номинальный ВВП по итогам 2018 года прогнозируется на уровне 101,164 триллиона рублей, по итогам 2019 года — 105,92 триллиона рублей, в 2020 году — 110,732 триллиона рублей, в 2021 и 2022 годах — 118,409 триллиона и 126,998 триллиона рублей соответственно. Инфляция в среднем за год в 2018 году составит 2,7%, в 2019 году прогнозируется на уровне 4,6%, в 2020 году — 3,4%, на последующие четыре года по 4% на каждый.

Курс доллара в среднем за год в 2018 году составит 61,7 рубля, в 2019 году — 63,9 рубля, в 2020 году — 63,8 рубля, в 2021 году — 63 рубля, на последующие три года — 64,7 рубля, 66,3 рубля и 68 рублей соответственно.

Прогноз по росту реальных располагаемых доходов населения на 2018 и 2019 годы составляет 3,4% и 1% соответственно, на 2020 год — 1,7%, в 2021 году — 2,2%, в последующие три года рост предполагается на уровнях 2,3%, 2,4% и 2,5% соответственно. Рост реальной заработной платы населения в 2018 и 2019 годах, согласно прогнозу, составит 6,9% и 1,4% соответственно, в 2020 году — 1,9%, в 2021-2024 годах рост планируется от 2,5% до 2,9%.

Ранее, 23 ноября, правительство РФ утвердило прогноз долгосрочного социально-экономического развития страны до 2036 года и поручило Минэкономразвития уточнить с профильными ведомствами и ЦБ РФ ряд его положений, в том числе касающиеся краткосрочной инфляции и тарифов до 2021 года.

Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2036 года был представлен в правительство Минэкономразвития. Прогноз подготовлен в составе двух основных вариантов (базового и консервативного), прогнозные показатели структурированы на три шестилетних периода (2019-2024 годы, 2025-2030 годы, 2031-2036 годы).