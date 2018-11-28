МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Рост инвестиций в основной капитал в РФ в третьем квартале 2018 года в годовом выражении ускорился до 5,2% с 2,8% во втором квартале, говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ на период до 2036 года, подготовленном Минэкономразвития.

Этот результат значительно превысил прогноз МЭР, ранее министерство ожидало рост инвестиций в третьем квартале на 1,8-2,3%.

Темпы роста инвестиций в основной капитал в первой половине года замедлились – до 3,6% год к году в первом квартале и до 2,8% во втором квартале после 4,4% в 2017 году, напомнили в Минэкономразвития.

"Начиная с апреля на рост инвестиций в основной капитал оказывало негативное влияние ухудшение настроений бизнеса, обусловленное повышенной волатильностью на финансовых рынках. Вместе с тем в третьем квартале рост инвестиций в основной капитал ускорился до 5,2%", — указали в МЭР.

Прогноз Минэкономразвития по росту инвестиций на 2018 год — 2,9%.