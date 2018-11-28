МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду в полном объеме разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26214 с погашением в мае 2020 года на 5 миллиардов рублей при спросе 18,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении Мосбиржи.

Цена отсечения составила 98,01% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,99% годовых. Средневзвешенная цена составила 98,012% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,99% годовых.

Ранее в среду ведомство разместило ОФЗ серии 26223 с погашением в феврале 2024 года на 5 миллиардов рублей при спросе 10,663 миллиарда рублей.

Цена отсечения составила 91,511% от номинала, доходность по цене отсечения — 8,72% годовых. Средневзвешенная цена составила 91,5809% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,7% годовых.



