МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Россия — важный рынок для Объединенных Арабских Эмиратов, она предлагает одни из самых интересных инвестиционных возможностей в мире, заявил управляющий директор суверенного фонда Mubadala Investment Company Хальдун Халифа аль-Мубарак.

"Россия является чрезвычайно важным рынком для ОАЭ, Абу-Даби и Mubadala. Наши страны с гордостью пользовались сильными и многоплановыми отношениями на протяжении многих десятилетий. Мы являемся стратегическими партнерами по региональным и глобальным вопросам, и наши экономические, культурные и торговые связи продолжают стремительно развиваться. В прошлом году торговля между нашими странами увеличилась на 31%, и теперь в ОАЭ насчитывается более 3 тысяч российских компаний", — рассказал он, выступая на инвестфоруме "ВТБ Капитала" "Россия зовёт!".

По его словам, Mubadala пришел на российский рынок в 2010 году, в сложный период для мировых рынков. Значительное расширение присутствия началось в 2013 году, когда было заключено инвестиционное партнерство с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

"Это партнерство укреплялось все больше и больше, и стало платформой для нашего будущего в России. По этому партнерству Mubadala в совокупности инвестировала около 1,4 миллиарда долларов в более чем 40 проектов в России", — сообщил аль-Мубарак.

"Когда я смотрю на наше положение, у нас солидное партнерство с РФПИ, мы достигаем наших целевых показателей и совместно разрабатываем очень целенаправленный и захватывающий контракт по сделкам в приоритетных секторах. То, что было достигнуто с 2013 года, подчеркивает мою уверенность в том, что Россия предлагает сегодня одни из самых интересных инвестиционных возможностей во всем мире", — указал управляющий директор Mubadala.

Ранее в среду консорциум инвесторов в составе РФПИ и Mubadala, а также других инвестфондов купил 22,5% акций Русской фитнес группы (РФГ), которая управляет одной из крупнейших в России сетей фитнес-клубов под брендом World Class. Ранее фонд Mubadala также выражал заинтересованность и в покупке доли в российской нефтесервисной компании Eurasia Drilling Company (EDC).