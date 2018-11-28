С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя /ПРАЙМ/. Средняя сумма займов россиян у участников рынка микрофинансирования за год выросла на 9% и на 30 сентября 2018 года составила 10,4 тысячи рублей, сообщил директор департамента микрофинансового рынка Банка России Илья Кочетков.

"Растет средняя сумма займа во всех сегментах рынка. И если сумма займа для физических лиц выросла на 9%, то сумма займа для субъектов малого и среднего предпринимательства выросла на 45%", — сказал он, выступая на XVII Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности.

В презентации Кочеткова указывалось, что на 30 сентября средняя сумма займа физлицам составляла 10,4 тысячи рублей, а субъектам МСП — 1,03 миллиона рублей.

При этом в структуре портфеля МФО доминируют займы физическим лицам — на них приходится 81,3% портфеля, или 120,65 миллиарда рублей. По словам главы департамента, около 20% приходится на займы до зарплаты, а остальные 60% — на installments, то есть займы, выдаваемые на более долгий срок и большие по сумме. Именно этот сегмент, по оценке Кочеткова, является ключевым драйвером кредитования микрофинансовыми организациями физлиц.

Высокие темпы роста показывает и портфель займов, выданных онлайн: на 30 сентября он составлял 26,8 миллиарда рублей, увеличившись за последние 12 месяцев в два раза, отмечается в его материалах.

Кочетков ранее в среду сообщил в интервью РИА Новости, что по состоянию на конец сентября портфель займов микрофинансовых организаций составил 148 миллиардов рублей.