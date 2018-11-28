ЛОНДОН, 28 ноя /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Объем ВВП Великобритании через 15 лет после Brexit будет на 3,9% меньше по сравнению с ситуацией, если бы страна осталась в составе ЕС. Однако без сделки по Brexit британская экономика будет на 9,3% меньше, свидетельствует аналитический отчет, опубликованный в среду правительством Великобритании.

В докладе рассмотрены четыре варианта развития ситуации: реализация сценария, предложенного правительством Великобритании (White paper) в июле этого года; Brexit без сделки; модель соглашения о свободной торговле (FTA) и модель Единой экономической зоны (EEA).

Возможное снижение ВВП на 3,9% по варианту (White paper) будет обусловлено сокращением числа трудовых мигрантов из ЕС, а также действием более строгих торговых барьеров и повышенных тарифов.

В случае же реализации сценария "Brexit без сделки", британская экономика через 15 лет после выхода из ЕС будет на 9,3% ниже, чем, находясь в ЕС.

Британия должна выйти из ЕС к концу марта 2019 года. Если парламент не утвердит в ближайшее время текст соглашения, то Великобритания может покинуть ЕС без сделки, что негативно скажется на ситуации в стране.