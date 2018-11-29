(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Внешние воды — Как далеко заплыл Владимир Путин на форуме в ЦМТ — 28 ноября президент России Владимир Путин в очередной, десятый раз приехал на юбилейный форум ВТБ "Россия зовет!" и наконец рассказал, что, по его мнению, происходило с украинскими кораблями в российских территориальных водах и почему он считает происшедшее хорошо спланированной провокацией (и лоцманом добил, лоцманом).

— Дональд Трамп уходит вокруг да около — Чего ждать от встречи "двадцатки" в Буэнос-Айресе — Владимир Путин не теряет надежду на встречу с американским лидером Дональдом Трампом в рамках открывающегося в пятницу в Аргентине двухдневного саммита "двадцатки" (G20). Об этом президент РФ заявил после того, как его визави не исключил возможности отмены переговоров из-за инцидента в Керченском проливе. Но в любом случае близкие к администрации США собеседники "Ъ" предостерегают от завышенных ожиданий.

— Полеты во сне и на Луну — Россия обозначает свою стратегию в космосе до 2030 года — Как стало известно "Ъ", "Роскосмос" актуализировал государственную политику в области космической деятельности. Соответствующие поручения президент Владимир Путин дал в июле 2018 года. Среди новых приоритетов в космосе намечены повышение конкурентоспособности отраслевых продуктов на мировом рынке, минимизация последствий санкций, всестороннее сотрудничество с Китаем и Индией, а также пилотируемые полеты на Луну. Это первый за пять лет документ, описывающий космическую стратегию России на период до 2030 года.

— МС-21 увяз в узлах — Доработка самолета сдвигает его сертификацию на год — Как выяснил "Ъ", среднемагистральные российские самолеты МС-21 из-за неготовности отдельных узлов поступят на российский рынок не в 2019 году, а во второй половине 2020 года. По просьбе разработчика — корпорации "Иркут" — сертификация МС-21 в России отложена более чем на год, на июль 2020 года.

— Биометрия покрылась гостайной — Технологии банков не соответствуют требованиям ФСБ — ЦБ указал ФСБ на невозможность в полном объеме выполнить требования службы по защите собираемых банками биометрических персональных данных граждан. Речь идет о криптографической защите на уровне гостайны, а необходимого российского оборудования для этого нет. Банкиры подтверждают наличие проблем, но в ФСБ смягчать требования не планируют. Впрочем, санкции от силовиков участникам рынка не грозят – согласовывать все вопросы с ФСБ придется регулятору, иначе сбор данных просто остановится.

— Муниципальный фильтр занял проходное место — Элла Памфилова хочет обсудить его перспективы с Сергеем Кириенко — Заседание рабочей группы при администрации президента (АП) по совершенствованию избирательного законодательства под руководством первого заместителя главы АП Сергея Кириенко пройдет 21 декабря. Об этом сообщила глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова.

— Конвейер примет обязательства — Правительство привязывает господдержку промышленности к результатам ее работы — "Ъ" ознакомился с перепиской ведомств о реформе господдержки промышленности, инициированной вице-премьером Дмитрием Козаком в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Речь идет о полном демонтаже нынешней системы промышленных субсидий, которую в Белом доме называют непрозрачной и неэффективной, и запуске нового механизма, жестко связывающего выделение госсредств и льгот компаниям с результатами их работы.

— Дума расходится с "Фронтом" — ОНФ утвердит на съезде новых сопредседателей и членов центрального штаба — Как стало известно "Ъ", сегодня съезд ОНФ примет решение об увеличении количества сопредседателей и членов центрального штаба (ЦШ). Количество сопредседателей увеличится с трех до пяти. По сведениям "Ъ", вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева свой пост не сохранит.

— Лучше добавь ГАИ — Упрощенное оформление аварий обернулось регрессом для водителей — В Банке России заявили "Ъ", что рассматривают возможность внесения поправок в закон об ОСАГО, которые позволят автовладельцам извещать страховщика о случившемся ДТП в электронном виде. Таким образом регулятор отреагировал на возросшее в несколько раз число регрессных требований со стороны страховых компаний, когда граждане по тем или иным причинам не предоставили бланк извещения об аварии.

— Еще два региона готовятся к отставкам — Сергей Морозов и Евгений Савченко могут уйти досрочно — В ближайшее время в отставку могут уйти еще несколько глав регионов. По сведениям источников "Ъ", среди потенциальных отставников губернаторы Ульяновской и Белгородской областей Сергей Морозов и Евгений Савченко.

— Генерал МЧС обжегся на закупках — В Саратовской области задержаны главный спасатель и его зам — Сотрудники УФСБ задержали начальника ГУ МЧС по Саратовской области генерал-майора Игоря Качева и его заместителя полковника Алексея Власова. Они подозреваются в превышениях полномочий при закупках спецтехники.

— ОПС объявили выходной — Вслед за своей правой рукой Сергей Магин выходит из колонии — Как стало известно "Ъ", из смоленской колонии условно-досрочно освободился бизнесмен Вадим Рыбальченко, который являлся одним из основных фигурантов громкого уголовного дела об организации преступного сообщества (ОПС), незаконно обналичившего более 120 млрд руб. Он и лидер ОПС Сергей Магин получили по 8,5 года общего режима, а десять их сообщников даже избежали отправки в зону. Выйти на свободу Магину, известному как Сережа Два Процента, помешали взыскания.

— Военные пришли за "Счастьем" — По делу полковника ВКС арестована земля под элитным коттеджным поселком — Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России (СКР) завершил расследование скандального уголовного дела в отношении бывшего командира войсковой части "Истра-1" воздушно-космических сил (ВКС) Николая Кошечкина.

— Грузия не раскололась на две власти — В правящей партии приготовились отпраздновать победу на президентских выборах — В Грузии в среду прошли президентские выборы. Согласно экзит-полам, их впервые в истории страны выиграла женщина — экс-глава грузинского МИДа Саломе Зурабишвили, ранее работавшая французским дипломатом. По одним данным, она получила 55% голосов против 45% у оппозиционера Григория Вашадзе, по другим — 57% против 43%. ЦИК предварительные итоги объявит в четверг.

— Москва готова выпрямить межафганские переговоры — Сергей Лавров выступил в Женеве на конференции по Афганистану — Московский формат идеально подходит для проведения "инклюзивных межафганских переговоров". В этом глава МИД РФ Сергей Лавров заверил в среду участников конференции по Афганистану в Женеве, комментируя заявление афганского президента Ашрафа Гани о готовности начать мирные переговоры с талибами.

— Инвесторы занимают очередь в Лавну — Вслед за Андреем Бокаревым на порт претендует и СДС — Как стало известно "Ъ", за участие в проекте угольного портового терминала "Лавна" в Мурманской области решил бороться холдинг СДС Михаила Федяева и Владимира Гридина, вышедший было из проекта еще в 2013 году. Холдинг заявил правительству о возобновлении интереса к проекту после того, как в Лавну в качестве якорного инвестора собрался прийти совладелец УГМК Андрей Бокарев.

— Платежные данные выплеснули на бумагу — Информация в России утекает в обход интернета — Сфера ритейла, гостиниц и общественного питания становится все более рискованной с точки зрения кибербезопасности, говорится в отчете InfoWatch: именно здесь чаще всего оказываются скомпрометированными платежные данные клиентов. При этом в России половина таких утечек происходит через бумажные документы, тогда как в мире на них приходится лишь 4,7%. Зато в российском ритейле пока не было утечек, сопоставимых по масштабу с западными, указывают эксперты.

— "Яндекс.Драйв" почувствовал груз — Каршеринг предложит в аренду фургоны — Сервис каршеринга "Яндекс.Драйв" расширится за счет фургонов Citroen Jumpy, которые можно будет взять в аренду между ТТК и МКАД. Компания видит заинтересованность в услуге со стороны мелкого бизнеса и торговых сетей, что подтверждают сами ритейлеры. Эксперты считают новую услугу нишевым продуктом, предупреждая, что сервису придется конкурировать с классическими грузоперевозчиками.

— Минфин проявил гибкость — Изменение параметров выпуска ОФЗ снизило цену — Вчера состоялся очередной аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). Минфин третий раз за месяц смог выпустить бумаги в полном объеме, предложив рынку минимальную премию. Впрочем, давление на рынок российского госдолга сохраняется, считают эксперты, поэтому ставки до конца года могут еще вырасти.

— БКФ остался без поддержки — Средства бенефициара банка вряд ли покроют реконструкцию парка в Севастополе — Участие в крымской стройке дорого обошлось БКФ-банку — по итогам октября он стал убыточным, отчислив в резервы более 100 млн руб. В ноябре БКФ предъявлена к исполнению гарантия на 263 млн руб., что может привести к критическому снижению нормативов.

— Кредиторам откажут в суде — ЦБ намерен ограничить права требования на возврат долга — В рамках борьбы с нелегальными кредиторами ЦБ предлагает лишить их права требовать от заемщика возврата долга, в том числе в судебном порядке. Планируется запретить продавать долги кому-либо, кроме профессиональных кредиторов или коллекторов. Рынок черного кредитования оценивается сейчас в 100 млрд руб. в год и растет, но эксперты признают эффективность поправок "ограниченной". Они считают идею неоднозначной и видят в ней дополнительные риски для граждан.

— "Газпром" поделится потоком — Компания думает о росте дивидендов — "Газпром" может увеличить дивиденды по итогам 2018 года как минимум на 2 руб., хотя до этого предлагал заморозить их на уровне прошлого года — 8,04 руб. на акцию. Компанию заставил передумать высокий денежный поток из-за роста цен на нефть и газ и рекордного экспорта. По мнению аналитиков, "Газпром" может выплатить дивиденды в 10–11 руб. на акцию, но это все равно будет более чем в два раза ниже уровня, ожидаемого Минфином, который настаивает на выплате 50% от чистой прибыли по МСФО.

— Вынужденные доходы — Новочеркасской ГРЭС светят долгосрочные льготы — Как выяснил "Ъ", "Газпром энергохолдинг" претендует на получение льготного статуса "вынужденной генерации" для хронически убыточной угольной Новочеркасской ГРЭС в 2022–2024 годах. Пока формально вынужденный тариф для ГРЭС ниже рыночного. Но если по предложению Минэнерго для угольной генерации в европейской части РФ введут дополнительные послабления, Новочеркасская ГРЭС, по оценке аналитиков, будет зарабатывать на 35–50% больше рыночных ставок.

— Алексей Мордашов ждет золота Аргентины — Он готовит добычный проект вместе с Solway — Власти РФ в преддверии визита Владимира Путина в Аргентину вспомнили о планах владельца "Северстали" Алексея Мордашова по медно-золотому проекту в Аргентине. Речь идет об СП его инвестфонда Aterra Capital и Solway Group Александра Бронштейна, партнеры хотят разработать месторождение Сан-Хорхе, но с 2015 года не могут получить экологическую лицензию. Аналитики оценивают инвестиции в проект в $200–250 млн.

— "Главмосстрой" не помирился с кредиторами — Они хотят привлечь к ответственности Олега Дерипаску — Как стало известно "Ъ", кассация отменила мировое соглашение, заключенное "Главмосстроем" с кредиторами в рамках банкротства компании. Суд согласился, что соглашение о рассрочке выплат до 2029 года экономически необоснованно и нарушает Налоговый кодекс (НК). Кредиторам могут предложить новое соглашение, но некоторые из них все-таки намерены добиться признания "Главмосстроя" банкротом и привлечь к субсидиарной ответственности бенефициаров, включая Олега Дерипаску, хотя формально его среди владельцев уже нет.

— Производитель индейки смотрит на баранину — "Дамате" вложит 2 млрд рублей в новый бизнес — Производство баранины, еще только зарождающееся в России на индустриальном уровне, привлекает новых инвесторов. Вслед за "Мираторгом", запустившим первый такой комплекс, о намерении вложить 2 млрд руб. в овцеводство объявил и крупнейший производитель индейки "Дамате". Несмотря на растущий спрос на качественную баранину в России, продукт пока остается нишевым.

— Hobby World попал в "Мир фантастики" — Новый владелец планирует продолжить выпуск журнала — Холдинг Hobby World, специализирующийся на выпуске настольных игр, закрыл сделку по покупке издающегося с 2003 года журнала "Мир фантастики". До сих пор он входил в ИД "Игромедиа", который в октябре объявил о закрытии печатной версии издания. Новые владельцы планируют продлить выпуск "Мира фантастики" минимум на год и распространять его в собственной сети магазинов.

— Телемедицина включила искусственный интеллект — В России его первым внедрил сервис Doctor Smart — Сервис Doctor Smart Павла Ройтберга, сына основателя клиники "Медицина" Григория Ройтберга, первым среди участников российского рынка телемедицины внедрил искусственный интеллект. В его разработку было вложено около $1 млн. Успеху проекта, который на первом этапе будет заниматься расшифровкой рентгенов, может помешать недоверие пациентов.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Михаил Гуцериев может стать владельцем "Детского мира" — Компания Владимира Евтушенкова продаст контрольный пакет сети до конца этого года или в начале следующего.

— Кремль готов к модернизации избирательного законодательства — ЦИК надеется на перенос единого дня голосования и смягчение муниципального фильтра.

— "Единая Россия" пытается встроиться в протестную волну — Близкие к партии власти эксперты оценили влияние выборов-2018 на партсистему.

— Военным судостроителям не хватает двигателей — Минобороны отчиталось о поступлении в Военно-морской флот новой техники.

— Правительство обсудило с Путиным инвестиционные проекты бизнеса — Всего компании представили 153 проекта на 5 трлн рублей.

— Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС работает с перебоями — Доля отказов при входе не превышает 0,2%, утверждает ФНС.

— Чего ждать от встречи Трампа и Си Цзиньпина — Инвесторы надеются на решение торгового конфликта между США и Китаем.

— Гендиректор Switzerland Tourism: "Швейцария" – сильный туристический бренд — Мартин Нидеггер рассказывает о возвращении россиян на швейцарские курорты и объясняет, почему в его стране ночью не летают самолеты.

— 70% петербургских Hyundai получат российские двигатели и коробки передач — Выпускать их будет либо сам завод в Санкт-Петербурге, либо партнеры.

— Минфин не успевает провести реформу ОСАГО — Страховщики пока не смогут давать скидки хорошим водителям.

— МТС начнет продавать смартфоны по подписке — В сентябре похожую услугу запустил Samsung.

— Крупнейший производитель индейки займется производством баранины — Группа "Дамате" вложит в проект 2 млрд рублей.

— IKEA отказалась строить гипермаркет вблизи Москвы — Причина – спор бывших собственников за земельный участок на Каширском шоссе.

— Государство купит в резервы алюминий на 10 млрд рублей — Единственный производитель этого металла в России – находящаяся под санкциями UC Rusal.

— Как юристы зарабатывают на сбежавших банкирах — АСВ уже выплатило юристам почти половину от конкурсной массы Межпромбанка.

— Государство помогло юридическому рынку заработать — Борьба с офшорами привела к росту спроса на услуги юристов.

— Как юристы зарабатывают на изменении регулирования — Бизнес не понимает, чем ему грозят новые правила необоснованной налоговой выгоды.

— Владельцам компаний все чаще приходится отвечать за их долги — Юристы тренд уловили и усиливают свои банкротные практики.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Налетели на мифы — Что нарушили украинские моряки во время рейда на Крым — Центр общественных связей ФСБ России предоставил корреспонденту "РГ" судовые документы, изъятые на кораблях-нарушителях, а также данные объективного контроля акватории Черного моря российскими пограничниками.

— Манежный возраст — Ярмарка Non/fiction открылась в Центральном доме художника — Юбилейная 20-я Международная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction в последний раз открылась в Центральном доме художника. В следующем году у ярмарки будет новый дом.

— Рассудите без запинки — Резко выросло количество компенсаций за судебную волокиту — Председатель Совета судей РФ Виктор Момотов сообщил, что в этом году резко выросло количество компенсаций за волокиту. За шесть месяцев граждане взыскали более 87,5 миллиона рублей за нарушение разумных сроков рассмотрения их дел. За весь прошлый год было взыскано 86 миллионов.

— На чистую воду — Владимир Путин: Наши пограничники действовали безупречно — Президент Владимир Путин прокомментировал инцидент с украинским кораблями в Черном море, который, по его оценке, спровоцирован киевскими властями в преддверии президентских выборов в этой стране. Придет время, когда украинцы оценят нынешнюю власть в Киеве, как грузины оценили Саакашвили, считает Путин.

— Деловой оптимизм — Владимир Путин ответил на вопросы российских и иностранных инвесторов — Экономика России адаптировалась к внешним шокам и развивается стабильно, однако темпы ее роста пока не позволяют кардинально увеличить уровень жизни граждан страны. Об этом Владимир Путин заявил, выступая перед российскими и иностранными бизнесменами на форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!".

— Есть чего ждать — Треть россиян уверены, что жизнь меняется к лучшему — В ближайшие пять лет жизнь изменится в лучшую сторону. В это верят 35 процентов россиян, принявших участие в опросе социологического холдинга "Ромир".

— Высокий спрос — Президент поручил строго контролировать расходы на национальные проекты — Президент Владимир Путин поручил обеспечить строгий контроль расходов на национальные проекты. Основной объем работы по майскому указу должен быть выполнен на местах. В достижении национальных целей развития важная роль также будет отведена бизнесу. Такие задачи глава государства поставил в среду на совещании с членами правительства в Ново-Огарево.

— Сила в имени — Подписан указ о присвоении аэропортам имен выдающихся деятелей — Президент подписал указ "О присвоении отдельным географическим объектам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством". Цель — увековечивание памяти выдающихся государственных, военных и общественных деятелей, представителей науки, искусства, культуры, спорта.

— Перемена дат — Элла Памфилова допускает перенос Единого дня голосования — Актуальные вопросы совершенствования избирательного законодательства 21 декабря обсудит рабочая группа при администрации президента РФ под руководством первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко. Об этом рассказала в среду председатель ЦИК Элла Памфилова по итогам встречи с ним, прошедшей накануне.

— Ледокол проложит путь — Дмитрий Медведев пообещал судостроителям заказы на атомные ледоколы — В руководстве страны считают недопустимым любые задержки при строительстве атомных ледоколов, столь необходимых для реализации задачи по развитию Северного морского пути.

— Красный день календаря — ЦБ может возобновить покупки валюты сразу после новогодних праздников — При сохранении текущей ситуации на финансовых рынках Банк России считает возможным возобновить регулярные покупки валюты в рамках бюджетного правила сразу после новогодних праздников, с 15 января, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

— Десант ускоряется — Для большей мобильности ВДВ усилят вертолетами — Разговоры о том, что Воздушно-десантные войска в перспективе могут получить штатные вертолетные подразделения, подтвердились на самом высоком уровне. В среду на коллегии минобороны глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что в ВДВ планируют сформировать соединения "нового типа", что позволит не только повысить боевые возможности десантных бригад и дивизий, но и не допустить отставания нашей крылатой пехоты от потенциального противника по маневренности и оперативности действий.

— Догнали и добавили — Начиная с января 2019 года покупка рекламы в социальной сети Facebook в России будет облагаться 20-процентным налогом на добавленную стоимость (НДС). Нововведение затронет все рекламные аккаунты, указавшие Россию страной своего происхождения.

— Вузы позвали в науку — У студентов появится возможность делать научные открытия без отрыва от учебы — Деньги на фундаментальные исследования в вузах могут быть учтены в бюджете 2020 года, этот вопрос предстоит проработать с министерством финансов. Об этом сказала журналистам вице-премьер правительства Татьяна Голикова. И пояснила, что ситуацию с финансированием фундаментальной науки в вузах надо исправлять, чтобы они могли соответствовать мировым вызовам, которые стоят перед Россией и ее экономикой.

— Хранительницы веры — V Форум православных женщин прошел в храме Христа Спасителя — "Церковь высоко ценит женское служение. После революции, когда началось разрушение храмов и преследование верующих, женщины без оглядки противостояли натиску атеизма", — заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на V Форуме православных женщин, приуроченному к 100-летию Союза православных женщин России.

— Госдолг рождает спрос — Минфин третий раз подряд успешно разместил новые выпуски облигаций — Минфин успешно разместил два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ), однако стоимость заимствований для него продолжает расти даже на ближнем отрезке кривой.

— Доброе соседство — В Москве обсудили перспективы партнерства России и Казахстана — "Казахстан-Россия: горизонты стратегического партнерства" — под таким девизом в посольстве республики прошла конференция с участием официальных лиц двух стран, руководителей научно-исследовательских институтов и политологов.

— Сложение вместо вычитания — Перекупщиков топлива лишат налоговых льгот — Правительство хочет снизить вероятность искусственного увеличения цен на нефтепродукты, в том числе на моторное топливо. Минфин и минэнерго уже прорабатывают один из вариантов — лишить перекупщиков возможности возмещать уплаченный НДС. Это сделает менее выгодной работу трейдеров, а также может снизить давление на цены.

— Купание разрешено — Россия и Доминикана взаимно отменили визовый режим — Главы МИД России и Доминиканской Республики Сергей Лавров и Мигель Варгас Мальдонадо подписали соглашение об отказе от визовых формальностей при взаимных поездках граждан двух стран. Это поможет развивать туризм, отметили дипломаты. Но в целом — сотрудничество наших стран гораздо шире.

— Личина морская — Поставщики рыбного сырья выдают минтай за треску, а горбушу — за кету — Треть рыбного сырья не соответствует заявленным видам, рассказали "Российской газете" в Росрыболовстве. Подмену рыбы и других морепродуктов подведомственные лаборатории обнаруживают с помощью методов молекулярной генетики

— В класс — с ружьем — Школьника судят за нападение на учительницу — Ивантеевский горсуд Подмосковья приступил к слушаниям по уголовному делу подростка, устроившего стрельбу в местной школе в сентябре прошлого года.

— Рекламное надувательство — Связан ли Юрий Истомин — Колыма с махинациями в телевизионном эфире?— Российский онлайн-магазин бытовой техники "Холодильник.ру" продолжает отстаивать свои права в споре с ЗАО "ОМД Медиа Дирекшн", входящим в группу известного рекламного холдинга BBDO. По договору "медийщики" обязались показать рекламные ролики онлайн-ретейлера на российском телевидении на сумму 134 миллиона рублей.

— Камеры держат марку — Техника научилась отличать "Запорожец" от Mercedes — В конце года в Москве заработает "умная" система дорожных камер. Она умеет определять автомобиль нарушителя по силуэту машины. Это поможет привлечь к ответственности лихачей с поддельными номерами.

— Связанные одной целью — Минкомсвязь планирует поддержать госкомпании и госкорпорации, которые будут использовать отечественное программное обеспечение и оборудование при запуске своей цифровой трансформации.

— Только что нарисовали — Сибиряки привезли в Москву фальшивые евро — Сразу 20 поддельных купюр номиналом 500 евро сбыли гости из Сибири на столичной улице Пилюгина. Еще 34 тысячи фальшивых евро нашли у них полицейские в результате личного досмотра.

— Миссия выполнима — МГУ стал лучшим из российских вузов в новом международном рейтинге — В сводной таблице лучших по версии рейтинга "Три миссии университета" за 2018 год 333 вуза из 53 стран мира. Российских вузов — 17. Лучший показатель — 23-е место — у МГУ им. Ломоносова, а в топ-100, кроме него попали также СПбГУ (61 место) и МФТИ (65 место).

— Разорванное православие — Владимир Легойда: Миллионы людей оказались заложниками религиозной смуты на Украине — Религиозная ситуация на Украине порождает самые тревожные новости. Развитие событий для "РГ" комментирует глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда.

— А что в Одессе?— Режим ВП на Украине развязал руки силовикам — Первый день военного положения (ВП) в десяти украинских регионах сопровождался усилением "мер безопасности" со стороны силовиков и паникой населения.

— МИД России предупреждает — Посольство РФ в Киеве сообщило о массовом отказе россиянам во въезде на Украину — Посольство РФ в Киеве рекомендует соотечественникам, планирующим поездки на Украину, учитывать резкое увеличение числа отказов во въезде на территорию страны российским гражданам. В связи с этим дипмиссия выразила протест украинскому внешнеполитическому ведомству.

— Разведчик США над Черным морем — Почему американцев так интересует российский Крым — Самолет-разведчик США вновь замечен у берегов Крыма. Во вторник там сначала появился американский военный дрон. А ему на смену на Черное море прилетел патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon с бортовым номером 168848.

— Европа в заложниках — Евросоюз отказался вводить новые санкции против России по сигналу из США — Вашингтон не информировал Кремль об отмене встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Аргентине. Подготовка мероприятия продолжается. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Обещания и угрозы — На выборах главы Грузии побеждает Саломе Зурабишвили — В Грузии прошел второй тур выборов президента. За кресло главы государства развернулось сражение между Саломе Зурабишвили, независимым кандидатом, поддерживаемой правящей партией "Грузинская мечта", и Григолом Вашадзе, сподвижником экс-президента Саакашвили, кандидатом от объединения "Сила в Единстве".

— Заказ для Порошенко — На чем и как зарабатывает украинский президент — Провокация близ Керченского пролива, неудачная попытка отменить президентские выборы, бесплодные ночные звонки "западным партнерам" в поисках поддержки — все эти действия Петра Порошенко в действительности продиктованы одним: стремлением сохранить свои растущие доходы.

— Лицом к лицу с детектором лжи — Прибывающих в Евросоюз будет встречать виртуальный пограничник — Путешественникам, прибывающим в страны Евросоюза, придется проходить проверку на детекторе лжи. Пока что эта система проходит тестирование в аэропортах Венгрии, Латвии и Греции.

— Отнимут "мигалки" — Ведомствам, маскирующимся под МЧС, не дадут пользоваться спецсигналами — МЧС России предложило запретить не входящим в систему ведомства службам использовать спецсигналы на автомобилях. Соответствующий законопроект появился на портале проектов нормативных правовых актов.

— Недуг почует крыса — Ученые разработали комплекс быстрой диагностики рака — Ростовские ученые разработали комплекс быстрой диагностики онкологических заболеваний, который позволяет по выдыхаемому воздуху выявить рак легких на ранних стадиях. "Сенсором" в составе этого комплекса выступает лабораторная крыса.

— Огонь котельной — Названа причина пожара на строящемся ледоколе "Виктор Черномырдин" — Следователи Северо-Западного следственного управления СК на транспорте возбудили уголовное дело по факту пожара на строящемся в Петербурге ледоколе "Виктор Черномырдин". Установлено, что причиной возгорания стало нарушение техники безопасности.

— "Лада" стала доступнее — АвтоВАЗ обновил Xray — АвтоВАЗ вывел на рынок обновленный Lada Xray. Причем модель неожиданно стала дешевле своего предшественника.

— Не туда повернули — Автошколы не требуют смягчения экзамена в ГИБДД — Сократить количество упражнений на площадке, а также увеличить время проверки кандидата в водители на экзаменационном маршруте якобы предложила некая ассоциация автошкол. Об этом заявили в СМИ.

— Не продинамили — Первый матч на обновленном стадионе "Динамо" пройдет в 2019 году — Завершилась реконструкция легендарного стадиона "Динамо". Все разрешительные документы на ввод в эксплуатацию получены, поэтому скоро многофункциональная арена примет первых зрителей. Корреспондент "РГ" узнал, когда ждать открытия и с кем после длительного перерыва на родном футбольном поле сыграют динамовцы.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— На сонной волне: ученые изобрели прибор, который ускоряет засыпание — Устройство можно будет использовать не только в качестве снотворного, но и как беззвучный будильник — Коллектив российских ученых разработал средство для улучшения сна — это устройство, воздействующее на мозг слабыми электромагнитными полями, которые естественным образом регулируют циркадные ритмы. По оценкам проведенного эксперимента, при использовании прибора сон испытуемых улучшился. В экспертной среде считают, что идея создания устройства интересна, но требуются дальнейшие исследования с более строгим контролем.

— "Универсат-Сократ": в МГУ создают систему обнаружения космических угроз — Новый комплекс спутников значительно повысит безопасность полетов — Комплекс университетских спутников системы оповещения космической, радиационной, астероидной и техногенной опасности "Универсат-Сократ", создающийся в настоящее время, не будет зависеть от погодных явлений в атмосфере. Спутники системы смогут осуществлять глобальный мониторинг ситуации, что увеличит скорость получения информации и точность прогнозирования.

— Доброкачественное образование: России нужны тысячи новых онкологов — Дефицит кадров ставит под угрозу реализацию президентской программы по борьбе с раком — Для реализации программы борьбы с раком необходимо почти удвоить число онкологов. Об этом "Известиям" рассказал председатель Российского общества клинических онкологов Сергей Тюляндин. Окончательный проект программы на подпись в Минздрав представят в середине следующего года. Если сохранять нынешние темпы подготовки кадров, на закрытие их дефицита потребуются десятилетия. Но можно ускориться, если переобучать врачей других специальностей.

— Сплошное учение: заемщиков сделают ответственнее — Новый ипотечный стандарт должен защитить клиентов, но может увеличить стоимость услуг — В России появится стандарт ответственного ипотечного кредитования. Его цель — сформировать публичные и прозрачные правила взаимодействия банка и заемщика при выдаче кредита. Разработку документа ведет "Дом.РФ" при участии специалистов Банка России ("Известия" ознакомились с ним).

— Следственный комитет России: "Не надо демонизировать интернет" — Старший помощник председателя СКР Игорь Комиссаров — о влиянии сети на подростков и истинных причинах детских суицидов — За девять месяцев 2018 года 583 российских подростка, по данным Следственного комитета России, добровольно ушли из жизни, в 2017-м их было 692. По инициативе СКР ученые СПбГУ провели исследование причин деструктивного поведения несовершеннолетних и подготовили программу его профилактики, которая будет завтра представлена в Санкт-Петербурге.

— Пробок нет: столица построит новый транспортный каркас к 2023 году — Большая кольцевая линия сократит время поездки на 30 минут — В 2023 году в Москве завершится строительство новой современной транспортной системы. Она объединит в единую сеть метрополитен, дороги и железнодорожные линии. В частности, заработает Большая кольцевая линия (БКЛ) метро — самая протяженная в мире, ее длина составит 70 км. Пассажиров в вагонах в часы пик станет меньше, а на каждой поездке получится сэкономить до получаса.

— На провокацию не повелись: ЕС не будет вводить новые санкции против РФ — Брюссель предложил Москве помощь в выстраивании диалога с Киевом после инцидента в Керченском проливе — Евросоюз не будет вводить санкции в отношении Москвы после недавнего инцидента в Керченском проливе. Об этом "Известиям" сообщил информированный источник в одной из структур ЕС. Более того, как признался "Известиям" высокопоставленный собеседник в российских дипломатических кругах, в разговорах с представителями РФ западные партнеры не только не говорят о введении каких-либо ограничительных мер, но даже предлагают помощь в налаживании диалога между Москвой и Киевом.

— Определен формат встречи Путина и Трампа в Аргентине — Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, запланированная на полях саммита G-20 в Аргентине, должна пройти в узком составе. Об этом "Известиям" сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Обмен валюты — Доллар уходит из российской экономики, заявил президент — Россия не ставит перед собой цели избавиться от доллара — американская валюта уходит сама. Об этом Владимир Путин заявил, выступая на форуме "ВТБ Капитал" "Россия зовет!". Президент подчеркнул, что независимые от доллара системы расчетов сегодня пытаются создать многие государства и нашей стране это уже удается.

— Азов услышан — О чем собираются говорить Владимир Путин и Дональд Трамп — На встрече президентов РФ и США в Буэнос-Айресе — при условии, что она состоится, — речь может зайти о пересмотре санкционной политики и поиске точек соприкосновения между двумя странами. Об этом Владимир Путин заявил, выступая на форуме "ВТБ Капитал" "Россия зовет!" в Москве. Российскоамериканские переговоры уже стали самым ожидаемым событием предстоящего саммита G20 в Аргентине.

— Посадочный эталон — В России начнут пускать в самолет по смартфону — Вроссийских аэропортах готовятся отменить бумажные посадочные талоны. Норма может заработать уже в 2019 году, и авиапассажиры получат возможность проходить на досмотр и в самолет по смартфонам.

— "Мечта" сбывается — В Грузии побеждает кандидат от правящей партии — Новым главой Грузии, по данным экзитполов, стала Саломе Зурабишвили — независимый кандидат, поддержанный правящей партией "Грузинская мечта". По итогам прошедшего вчера второго тура выборов она набрала около 57% голосов.

— Гаражная амнистия — Руководитель Росреестра Виктория Абрамченко — об упрощении регистрации собственности и жалобах на рост земельного налога — Кадастровая оценка имущества для многих остается непонятным процессом, влияющим на размер налога. Росреестр планирует сделать систему более прозрачной и логичной. В планах ведомства также проведение "гаражной амнистии".

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Сомнений палата — Почему Алексей Кудрин раскритиковал предложения Андрея Белоусова — На совещании у Владимира Путина глава Счетной палаты Алексей Кудрин раскритиковал идею помощника президента Андрея Белоусова и Минфина привлечь частный бизнес в инвестпроекты с господдержкой. Он увидел в этом "коррупционные" риски.

— Бензин слегка оттаял — Владельцы независимых АЗС добились изменения соглашения с правительством — Независимым АЗС разрешили продавать топливо на 4% дороже, чем на заправках крупных нефтяных компаний, подписавших соглашение о заморозке цен. Если независимые игроки воспользуются этой уступкой, то могут потерять клиентов.

— Девять плюс, четыре минус — Борис Титов подготовил новый список необоснованно преследуемых предпринимателей — В новый список российского бизнес-омбудсмена включены девять человек, выяснил РБК. Всего в списках Титова 50 фигурантов, но по некоторым из них работу прекратили, в том числе выступившим против избрания главой Интерпола россиянина.

— Обмен человеческим капиталом — Дочь президента РСПП станет депутатом тульской думы — Дочь главы РСПП Евгения Шохина получит мандат депутата Тульской областной думы вместо Юлии Марьясовой, которая перейдет в московскую мэрию. Ранее Шохина работала в представительстве Тульской области при правительстве России.

— Московское эхо морского боя — Кого подозревают в "телефонном минировании" столичных торговых центров — В Москве тысячи человек были эвакуированы из нескольких торговых центров из-за ложных сообщений о минировании. По версии ФСБ, всплеск активности телефонных террористов связан с обострением отношений между Россией и Украиной.

— Мечта оказалась сильнее реванша — Во втором туре президентских выборов в Грузии побеждает Саломе Зурабишвили — В Грузии прошел второй тур президентских выборов, у участников которого — Саломе Зурабишвили и Григола Вашадзе — были практически равные шансы на победу. По данным экзитполов, выиграла представляющая партию власти Зурабишвили.

— ЦБ сделает подарок Минфину после праздников — Эльвира Набиуллина объявила о возобновлении закупок валюты — ЦБ в январе может вернуться к закупкам валюты на открытом рынке, прерванным в конце августа, допустила Эльвира Набиуллина. Возврат к покупке валюты будет играть против рубля, но ЦБ может уменьшить это влияние повышением ставки.

— Доходное ускорение — Минэкономразвития представило прогноз социально-экономического развития России до 2036 года — Реальные располагаемые доходы россиян будут расти на 2,4% в среднем в 2019–2036 годах, следует из опубликованного долгосрочного прогноза Минэкономразвития. Это позволит увеличить доходы

— Криптографический дефицит на лицо — ЦБ заявил о проблемах с внедрением биометрических систем в финансовом секторе — ЦБ заявил о дефиците оборудования для сбора данных в единую биометрическую систему и намерен предложить банкам два новых решения. Участники рынка дефицит отрицают и объясняют проблему нежеланием банков внедрять дорогую систему.

— Капитал возвели в Абсолют — Акционеры вольют в обслуживающий РЖД банк еще 6 млрд руб. — Акционеры Абсолют Банка снова вольют в его капитал 6 млрд руб. — столько же они предоставляли в августе. Основная проблема — санируемый Балтинвестбанк. Новой докапитализации не хватит, потребуется еще одна, уверены в Moody"s.