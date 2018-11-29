ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя /ПРАЙМ/. ВЭБ начнет размещение облигаций в рамках фабрики проектного финансирования после того, как правительство РФ примет решение об утвержденном капитале ВЭБ, сообщил журналистам его глава Игорь Шувалов.

"Президент подписал в новой редакции закон ВЭБ.РФ, и в исполнение этого закона правительство должно принять решение об утвержденном капитале ВЭБ. Как только решение правительства будет проведено, ближайший наблюдательный совет примет решение о первых сделках в рамках фабрики, после произойдет размещение облигаций", — сказал Шувалов.

ВЭБ в феврале объявил о запуске фабрики проектного финансирования. Предполагается, что в рамках этого нового инструмента долгосрочного инвестирования банки смогут разделить риски проектного финансирования с ВЭБом, что позволит удешевить заемные средства для компаний. Срок проектов ограничен 20 годами. Спонсор или инициатор проекта должен вложить не менее 20% собственных средств.