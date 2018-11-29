МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Polymetal International plc консолидировал 100% золоторудного месторождения Нежданинское, завершив приобретение оставшейся 82,3% доли у компаний, принадлежащих Ивану Кулакову, сообщает Polymetal.

Как отмечает компания, покупка включает в себя две отдельные сделки. Polymetal приобретает 7% за денежное вознаграждение в размере 8 миллионов долларов согласно соглашению между участниками, о котором было объявлено 17 июля 2017 года, вознаграждение уже выплачено в 2017 году. Также Polymetal покупает 75,3% за 144 миллиона долларов, 10 миллионов долларов из которых выплачиваются денежными средствами, а 134 миллиона долларов в виде 13,5 миллиона новых обыкновенных акций компании, что составляет 2,9% от ее увеличенного акционерного капитала.

Общее вознаграждение, выплаченное за 100% долю в Нежданинском, составило 185 миллионов долларов, что в пересчете составляет 42 доллара на унцию золотого эквивалента рудных запасов или 15 долларов на унцию золотого эквивалента минеральных ресурсов (включая рудные запасы).

"Сделка позволяет сразу начать добычу на Нежданинском и приступить к строительству уже в марте 2019 года. Мы планируем начать производство в 2021 году и в 2022 году вывести предприятие на полную проектную производительность", — заявил главный исполнительный директор группы Polymetal Виталий Несис, слова которого приводятся в сообщении.