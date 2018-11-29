МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Акрон", одного из крупнейших производителей минеральных удобрений в России, по МСФО за девять месяцев 2018 года снизилась на 27% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года – до 7,366 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Выручка составила 77,8 миллиарда рублей, что на 12% выше результата за аналогичный период 2017 года. В долларовом эквиваленте выручка выросла на 7%, до 1,266 миллиарда долларов.

Показатель EBITDA вырос на 18% в годовом выражении, до 25,5 миллиарда рублей. В долларовом эквиваленте EBITDA выросла на 12%, до 415 миллионов долларов.

Группа "Акрон" включает предприятия по производству удобрений в Великом Новгороде (компания "Акрон") и Смоленской области ("Дорогобуж"), ведет добычу фосфатного сырья в Мурманской области (СЗФК), реализует проект по разработке калийного месторождения в Пермском крае (ВКК). Группа имеет три портовых терминала и сбытовые сети в РФ и Китае. Основным владельцем "Акрона" является Вячеслав Кантор.