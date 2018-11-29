МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Дорогобужа" (входит в группу "Акрон") по МСФО в январе-сентябре 2018 года выросла на 22,34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 6,796 миллиарда рублей, следует из материалов компании.

Выручка компании увеличилась на 6,18%, до 19,135 миллиарда рублей. Валовая прибыль выросла на 8,3%, составив 7,8 миллиарда рублей. Базовая и разводненная прибыль на акцию увеличилась на 36,6% и составила 8,95 рубля. Финансовые доходы увеличились в 3,3 раза, до 3,09 миллиарда рублей.

Себестоимость проданной продукции увеличилась на 4,6%, до 11,332 миллиарда рублей. Коммерческие, общие и административные расходы выросли на 8,95%, составив 1,29 миллиарда рублей.

Долгосрочные обязательства "Дорогобужа" выросли в 1,4 раза и составили 1,108 миллиарда рублей на конец сентября. Краткосрочные обязательства снизились на 35%, до 1,937 миллиарда рублей.

"Акрон" (Великий Новгород) вместе с "Дорогобужем" (Смоленская область) и "Северо-Западной фосфорной компанией" (СЗФК) входит в группу "Акрон", которая является одним из ведущих производителей минеральных удобрений в России. Основным владельцем "Акрона" является Вячеслав Кантор.