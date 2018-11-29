ГОРКИ, 29 ноя — ПРАЙМ. Правительство одобрило проект развития основных направлений финансового рынка РФ на 2019-2021 годы, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Одобрен проект основных направлений. Ну и соответственно, Минфину поручим внести с другими органами власти и с участием Банка России план мероприятий, то есть дорожную карту по реализации основных направлений развития финансового рынка на период 2019-2021 годов. И до середины января следующего года внести его в правительство в установленном порядке",- сказал он на заседании кабмина.

Проект основных направлений развития финансового рынка представила в ходе заседания глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.