МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Совет управляющих Международного валютного фонда готов обсудить предоставление помощи Украине после 10 декабря. Как заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард по итогам телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко, встреча совета управляющих для обсуждения кредитования по схеме stand-by будет созвана сразу же после завершения всех необходимых предварительных действий.

По ее словам, Порошенко проинформировал об основных параметрах бюджета на 2019 год. Их изучают специалисты МВФ, задача которых — помочь Украине в приведении ее законодательства и бюджета на следующий год в соответствие с основными принципами программы. Их предварительные оценки положительные, и процесс должен завершиться в скором времени.

ТЯЖКИЕ ДОЛГИ

Всего МВФ пообещал за четыре года выделить Украине 17,5 млрд долларов в рамках четырехлетней программы помощи. В 2015 году было перечислено двумя траншами 6,7 млрд долларов. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 млрд долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Киев рассчитывал на его получение в этом году, но условием фонда стало повышение цен на газ для населения.

Пока этот вопрос не решен, но премьер-министр Украины Владимир Гройсман в октябре заявил, что Киев и МВФ договорились о новой программе, которая начнет действовать в 2019 году. МВФ подтвердил, что достиг договоренности с правительством Украины о новом займе на 14 месяцев, сумма финансирования эквивалентна 3,9 млрд долларов.

Ранее нацбанк Украины сообщал, что транш кредита от МВФ в рамках новой программы сотрудничества будет в размере 1,5-1,9 миллиарда долларов.

Тем временем, украинские власти не оставляют попыток повысить цены на газ для граждан, чтобы получить транши по четырехлетней программе. По мнению главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, без новых денег от МВФ стране грозит дефолт. В свою очередь, Порошенко отрицает такую возможность, несмотря на то что на 2019 год приходятся пиковые выплаты по госдолгу. По оценке Минфина Украины, страна за год потратит на его обслуживание и погашение почти 15 млрд долларов. Обслуживание госдолга ежегодно обходится Украине в 5% от ВВП.

ЧТО ПОВЛИЯЕТ

Лагард не упомянула, обсуждалось ли введение военного положения на части территории Украины и возможное влияние этого шага украинских властей на предоставление программы. Однако, по мнению экспертов, ее реализация – дело фактически решенное.

"Решение будет носить не экономический, а политический характер. Поэтому вопрос предоставления займа является, по сути, решенным. В бюджете Украины на 2019 год почти 40% это выплаты по внешним займам, поэтому экономика страны не сможет прожить без кредита МВФ", — говорит доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Лазарь Бадалов.

Кредитная линия для Украины от МВФ на 3,9 млрд долларов будет предоставлена с очень высокой долей вероятности, согласен аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук. "Учитывая, что на организацию довольно значительное влияние оказывает США, а также то, что подробности транша стали общеизвестными, сомневаться в этом не приходится. Встреча Совета управляющих является в большей степени номинальной, о чем говорит и опыт аналогичных решений в отношении других стран ранее", — считает он.

ЗАЧЕМ КРЕДИТУЮТ УКРАИНУ

По его мнению, МВФ продолжит кредитовать Украину, экономика которой переживает очень сложные времена, для того, чтобы сохранить стабильность мировой финансовой системы. Поддерживать проблемные страны и их национальные валюты – это одна из основополагающих целей организации. Именно поэтому, например, летом было выделено 50 млрд долларов для Аргентины, которая стоит перед лицом похожей, если не еще большей, опасности. В сравнении с этой суммой 3,9 млрд долларов для Украины выглядят скромно.

"Напомним, что процентные ставки на Западе сейчас все еще остаются довольно низкими, поэтому правильнее открыть кредитную линию за счет "дешевых денег", чем позволить отдельной стране допустить дефолт и запустить тем самым цепную реакцию, которая может обернуться глобальными проблемами. Пример Греции в этой связи довольно показателен, хоть и с некоторыми допущениями", — считает Кравчук.

Кроме того, кредит МВФ всегда предполагает выполнение ряда условий, направленных на развитие глобализации, что иногда пагубно сказывается на локальных перспективах кредитуемой экономики, поэтому к такому решению нужно подходить взвешенно, однако иного пути Украина, видимо, сейчас не имеет.

Полученную от МВФ сумму, Киев, вероятно, потратит в большей степени на покрытие текущих долгов. Также на распределение средств повлияет предвыборная президентская кампания. Чтобы поднять рейтинги действующей власти, может зайти речь об увеличении социальных расходов, либо стимулов для бизнеса, но возможности бюджета для этих целей весьма ограничены, заключил эксперт.