МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Прокуратура Гамбурга ведет расследование в отношении трех граждан Германии, которые работают на промышленный концерн Siemens в Санкт-Петербурге, их подозревают в причастности к поставке семи турбин в Крым в обход режима санкций, сообщил в четверг агентству Рейтер представитель ведомства.

Речь идет трех сотрудниках Siemens, двое из которых работают на российскую "дочку" компании, а один — на совместное предприятие в России. Неизвестно, были ли они вовлечены в поставки или по меньшей мере знали о планах отправить турбины в Крым. "У нас есть подозрения", — сказал агентству представитель прокуратуры. Расследование продолжается, данных о сроках его завершения пока нет.

Арбитражный суд Москвы в ноябре удовлетворил в полном объеме заявление входящей в "Ростех" компании ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ООО ТПЭ) о взыскании с российской "дочки" Siemens 80,4 тысячи долларов судебных расходов по делу о поставленных в Крым турбинах.

Верховный суд России в октябре отклонил и другую кассационную жалобу Siemens и ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, на 65% принадлежит Siemens, на 35% — "Силовым машинам") на судебные акты трех нижестоящих инстанций, отказавших Siemens в параллельном иске к структурам "Ростеха" по поставкам турбин для строящихся в Крыму теплоэлектростанций. В том деле истцы требовали признать незаконными две сделки поставки турбин — между СТГТ и ОАО ТПЭ и между ОАО ТПЭ и ООО ТПЭ, а также применить последствия их недействительности в виде возврата турбин производителю — российской "дочке" Siemens.