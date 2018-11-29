МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. В 19.00 по Гринвичу ФРС опубликует протоколы прошедшего 7-8 ноября заседания, которые более подробно вскроют мнения руководителей центрального банка об экономике и их планы относительно повышения процентных ставок, говорится в статье Dow Jones.

На том заседании они проголосовали за то, чтобы оставить ключевую ставку в диапазоне 2-2,25%, и опубликовали заявление, которое было почти таким же, как заявление по итогам сентябрьского заседания, когда они повысили ставку. Ожидается, что на запланированном на 18-19 декабря заседании они повысят ее опять.

Протоколы покажут, как руководители ФРС оценивают потенциальные риски для экономики, в том числе падение, наблюдавшееся на фондовом рынке в октябре. Вероятно, в них также будут подробности обсуждения технического вопроса, от решения которого зависит темп сокращения портфеля активов центрального банка. В протоколах целесообразно обратить внимание на следующее:

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК

В начале октября председатель ФРС Джером Пауэлл говорил, что ключевая процентная ставка, видимо, "далека" от нейтрального уровня, на котором она не ускоряет и не замедляет рост экономики. В среду он опроверг сам себя.

Он сказал, что ставка находится ниже нейтрального уровня, который, по сентябрьским оценкам 15 руководителей ФРС, находится в районе 2,5%-3,5%. Его заявление спровоцировало рост фондового рынка, так как инвесторы сочли, что ФРС менее уверена в необходимости повышения ставок.

Ожидающиеся в четверг протоколы могут дать больше информации о том, как руководители центрального банка оценивали свое отношение к ставкам ранее в ноябре, в том числе о том, пришли ли они к консенсусу по поводу необходимости повышения ставок выше нейтрального уровня для того, чтобы обеспечить устойчивость экономики.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ УЖЕСТОЧАЮТСЯ

Ноябрьское заседание состоялось после неудачного для фондового рынка октября. Протоколы представят первую реакцию руководителей ФРС на распродажу акций, так как заседание прошло три недели назад, а потом фондовые рынки упали ниже, кредитные спреды увеличились, а цены на нефть резко снизились. Поэтому к такой информации следует относиться с учетом сроков.

На сегодняшний день рынок жилья дает наиболее ясный пример того, как повышение ставок ФРС замедляет рост экономики. Протоколы могут прояснить, считают ли в ФРС, что повышение ставок дает те результаты, которые они хотели получить.

РАБОЧИЕ ВОПРОСЫ

На заседании, прошедшем 31 июля – 1 августа, Пауэлл просигнализировал, что на ноябрьском заседании начнет обсуждение технического вопроса о том, как ФРС управляет ключевой ставкой. Это обсуждение поможет определить, как долго центральный банк будет сокращать свой портфель активов, накопленных во время кризиса.

Руководители ФРС обсуждают это сейчас, раньше, чем можно было ожидать, потому что динамика краткосрочного кредитования способствовала приближению ключевой ставки к верхней границе диапазона 2%-2,25%.

Большинство руководителей ФРС считают, что повышательное давление на ставку не связано с постепенным сокращением портфеля, который в октябре сократился примерно до 4,1 трлн долларов с 4,5 трлн долларов годом ранее. Это сокращение оттягивает резервы из банковской системы и однажды может оказать повышательное давление на процентную ставку.

Если ФРС примет подход, который применяла до финансового кризиса 2008 года, то потребуется меньше резервов, и сокращение портфеля может продолжаться и в следующем десятилетии. Если же банк будет придерживаться текущей схемы, то сокращение может закончиться в течение двух лет.

Протоколы покажут, как далеко еще до принятия официальных решений по рабочим вопросам.

ФИНАНСОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

В среду ФРС опубликовала доклад о финансовой стабильности, в котором в качестве основных рисков отметила повышенную стоимость активов, высокий по историческим меркам уровень задолженности американских компаний и ухудшение стандартов кредитования некоторых корпоративных заемщиков.

Протоколы покажут, отличаются ли мнения руководителей ФРС о рисках от выводов подготовленного сотрудниками центрального банка доклада.

ОСЛАБЛЕНИЕ ПОЗИТИВНЫХ ФАКТОРОВ

Ранее в этом году руководители ФРС отмечали синхронный рост мировой экономики и налогово-бюджетное стимулирование в США как факторы, поддерживающие их мнение об усилении роста американской экономики.

В последнее время наблюдаются признаки замедления роста мировой экономики, а увеличение госрасходов в США прекратится менее чем через год.