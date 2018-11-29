МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Минфин РФ оценивает влияние американских санкций на экономику России как "относительно небольшое", в том числе благодаря принятым в последние годы макроэкономическим решениям, заявил исполняющий обязанности главы департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев.

"В любом случае мы готовы к различным сценариям, выстраиваем для себя планы реагирования – то, что мы будем делать. Собственно из этого вытекает то, что делает правительство и департамент. В любом случае мы оцениваем влияние американских санкций на экономику России как относительно небольшое. Для этого есть ряд причин, в том числе принятые макроэкономические решения", — сказал он, выступая на конференции "Санкции и Россия: вместе навсегда?".

"Например, плавающий обменный курс выступает как некий абсорбер, у нас относительно маленькая задолженность, даже внешняя, и она сокращающаяся. Мы хотим, мы надеемся и делаем всё для того, чтобы отечественный финансовый сектор был способен заменить источники финансирования, которые Россия исторически получала за рубежом", — продолжил он.

По словам Тимофеева, у российских властей, в том числе у департамента Минфина, выстроен "довольно большой" системный план мероприятий в рамках мер по противодействию санкциям США. "К сожалению, значительная часть работы "грифована", я не могу говорить сильно откровенно", — сказал представитель Минфина.

"Совершенно понятно, некий пласт работы – это закрытие информации, которая может быть использована для введения новых ограничительных мер. Есть и значительный пласт работы, связанный с обеспечением бесперебойности работы финансовых рынков. Мы продумываем сценарии, что случится если будут введены санкции против того или иного финансового института", — продолжил он.

Наиболее важным блоком вопросов являются внешнеэкономические расчеты. "И у нас довольно амбициозный план, который выражается в словах "переход на расчеты в национальных валютах", — отметил он.