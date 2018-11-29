НОВО-ОГАРЕВО, 29 ноя — ПРАЙМ. Новая доктрина национальной энергобезопасности России принята, её должен утвердить президент страны, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев

"Была одобрена новая доктрина, которая будет, в соответствии с тем, что это документ стратегический, утверждена указом президента", — сказал Патрушев журналистам по итогам заседания Совбеза.

По его словам, на заседании обсуждались вопросы импортозамещения. "Чтобы было и наше оборудование, наши технологии, программное обеспечение и так далее. Здесь проблема эта существует", — заметил он, добавив, что в документе по итогам заседания отражена необходимость активизации России на мировых рынках.

Глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что энергобезопасность для РФ подразумевает стабильное обеспечение внутренних потребностей, создание резервов и сохранение лидирующих позиций на международных рынках. В доктрине отражено снижение доли углеводородов в энергобалансе, развитие возобновляемых источников и газового рынка, увеличение потребления СПГ.

"В качестве задач доктрины, которая была сегодня утверждена, выработан перечень мер и мероприятий, направленных на защиту российских интересов с точки зрения энергетической безопасности", — сообщил Новак.

Он отметил, что импортозамещение не будет означать отход от нынешних рыночных принципов, но у России должна быть возможность иметь оборудование и технологии в случае запрета их поставки в страну.