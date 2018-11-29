БУЭНОС-АЙРЕС, 29 ноя — ПРАЙМ. Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая является самой ожидаемой на саммите, состоится 1 декабря за ужином, сообщает новостной портал Infobae.

Саммит "Большой двадцатки" пройдет в Аргентине 30 ноября — 1 декабря.

Эксперты ожидают, что во время встречи главы государств смогут сделать определенные шаги в части торговых споров между двумя странами, которые в настоящее время оказывают негативное влияние на товарные и финансовые рынки.

Прекращение торговой войны между США и Китаем поддержало бы мировую торговлю и экономику, однако достижение таких договоренностей на саммите G20 в Аргентине представляется маловероятным – такое мнение высказали ранее эксперты, опрошенные РИА Новости.