МОСКВА, 29 ноя /ПРАЙМ/. США и Китай ведут переговоры об условиях потенциального торгового соглашения для того, чтобы ослабить напряженность и стимулировать рост рынков, передает издание Wall Street Journal со ссылкой на неназванных китайских и американских чиновников.

Как пишет издание, телефонные переговоры о торговом соглашении велись в течение нескольких недель и теперь близятся к завершению, однако все еще не ясно, приведут ли они к заключению соглашения между странами.

Уточняется, что по условиям возможных договорённостей Вашингтон не будет вводить дополнительные пошлины весны в обмен на дальнейшие переговоры о внесении изменений в экономическую политику Пекина. В число вопросов, которые, по мнению США, должен рассмотреть Китай, входят киберпреступления, проблема кражи интеллектуальной собственности и принуждения к передаче технологий.

По словам одного из источников издания, стороны также обсуждают возможное снятие Пекином ограничений на закупку сельскохозяйственных и топливных продуктов из США в обмен на приостановку введения новых пошлин Вашингтоном.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов. Трамп пригрозил ввести пошлины еще на 250 миллиардов долларов китайского импорта в год.