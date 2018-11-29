МОСКВА, 29 ноя /ПРАЙМ/. Члены комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США на встрече 7-8 ноября подтвердили готовность повысить ставку в декабре, однако намерены осторожно проходить к ужесточению монетарной политики после этого, следует из протокола заседания регулятора, опубликованного в четверг.

ФРС по итогам последнего заседания ожидаемо сохранила базовую ставку на уровне 2-2,25% годовых. Таким образом, в 2018 году регулятор поднял ставку три раза — в марте, июне и сентябре. Федрезерв также прогнозировал еще одно повышение в этом году.

Участники встречи сошлись во мнении, что экономика США в целом развивается в соответствии с их сентябрьскими прогнозами. "Почти все участники выразили мнение о том, что еще одно повышение ставки по федеральным фондам будет целесообразным, если поступающая информация о рынке труда и инфляции будет на уровне или выше наших текущих ожиданий", — говорится в релизе ФРС.

Вместе с тем, многие члены комитета отметили, что на предстоящих встречах Федрезерву стоит перейти к формулировкам, в которых больший акцент будет сделан на анализ поступающих данных, помогающих оценить экономические и политические перспективы. "Такое изменение поможет отразить гибкий подход комитета на фоне меняющихся экономических условий", — сообщается в протоколе.

Участники выразили озабоченность по поводу растущей неопределенности, связанной с торговой и бюджетной политикой США, некоторые из них указали на потенциальные риски, возникающие в результате замедления глобального экономического роста, и отметили признаки замедляющейся инфляции в стране.

В итоге члены ФРС, в том числе председатель регулятора Джером Пауэлл, приняли единогласное решение о сохранении процентной ставки. Следующее заседание Федрезерва запланировано на 18-19 декабря.