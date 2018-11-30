БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу на полях саммита "двадцатки" в Аргентине проведет встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном, председателем КНР Си Цзиньпином и примет участие в трехсторонней встрече РФ-Индия-Китай.

Однако планировавшаяся на субботу встреча с лидером США Дональдом Трампом отменена.

В субботу, помимо участия в мероприятиях саммита, у президента РФ запланированы еще ряд встреч, в том числе с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель, саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, премьер-министром Японии Синдзо Абэ и руководством Аргентины.

Это далеко не весь перечень контактов. По словам помощника президента Юрия Ушакова, возможны дополнительные договоренности о переговорах и неформальные встречи "на ногах", в том числе на ужине и приеме.

НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ВСТРЕЧА

Планировавшаяся на субботу встреча Путина с лидером США была отменена накануне американской стороной. Первые сообщение об этом появились в Twitter Трампа. Привыкший общаться через социальные сети президент США сообщил, что он принял это решение после ознакомления с докладом об инциденте в Керченском проливе, при котором корабли ВМС Украины были задержаны за нарушение границы РФ.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.

Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников Службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом президент РФ подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы.

Как отметил Трамп, он надеется на "содержательный саммит" с Путиным после разрешения этой ситуации.

Незадолго до публикации сообщения об отмене встречи Трамп заявил журналистам, что, вероятно, проведет переговоры с Путиным. Кроме того, он подчеркнул, что "сейчас очень хорошее время" для такой встречи.

Как стало известно позже, Трамп принял решение об отмене встречи с Путиным после разговора с госсекретарем США Майком Помпео, советником по нацбезопасности Джоном Болтоном и главой аппарата Белого дома Джоном Келли. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что отмена этой встречи означает, что у Путина будет пара дополнительных часов в программе для полезных встреч на полях саммита.

Экс-посол США в России Майкл Макфол назвал необычным способ, которым президент США Дональд Трамп уведомил об отмене встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Очень необычно, что она отменена через Twitter, не говоря уже о том, что это сделано в одностороннем порядке, отметил экс-посол. По его словам, даже если встреча глав государств отменяется, стороны координируются по этому вопросу.

Не прошло и трех часов с объявления главой США, что встреча с Путиным не состоится, как это подтвердил Белый дом. В администрации Трампа отметили, что России был отправлен жесткий сигнал, а Вашингтон добивается возвращения украинских кораблей и моряков.

Встреча Трампа и Путина должна была состояться еще в начале ноября в Париже, куда десятки мировых лидеров съехались торжественно отметить 100-летие завершения Первой мировой войны. Однако обстоятельную встречу решили не проводить по просьбе руководства Франции, чтобы она не отвлекала внимание от торжеств. Два лидеры немного общались на ногах.

До этого полноформатная встреча Путина и Трампа прошла в июле в Хельсинки

Помощник российского президента по внешней политике Юрий Ушаков ожидал, что лидеры России и США в Буэнос-Айресе обсудят обеспечение стратегической стабильности и разоружение, особенно с учетом намерений США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), а также международную проблематику и двусторонние отношения.

Ранее Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из договора РСМД. По его словам, США будут наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем готовы остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружении?. Он пояснил, что это сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.

Песков в свою очередь заявил, что Москва хочет получить более детальные разъяснения от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принять меры по обеспечению безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любое действие в этой сфере будет встречать противодействие.

С ФРАНЦИЕЙ О БЕЗОПАСНОСТИ

Повестка переговоров Путина и Макрона довольно обширная, несмотря на то, что лидеры будут встречаться в этом году уже в третий раз. Лидеры двух стран планируют обсудить не только динамику двусторонних отношений, но и международную проблематику. Речь, по словам Ушакова, идет об урегулировании ситуации в Сирии, Ливии и на Украине.

Кроме того, Путин и Макрон намерены обсудить проблематику Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и обеспечение безопасности в Европе с учетом выхода США из ДРСМД, отмечал Ушаков.

Не обойдут стороной президенты и экономическую тематику. Франция занимает 12-е место во внешнеторговом обороте России. По итогам 2017 года, взаимная торговля увеличилась на 16,5% по сравнению с 2016 годом и составила 15,5 миллиарда долларов. В 2018 году рост продолжился — за январь-сентябрь он составил 16,9% (12,7 миллиарда долларов). Сейчас более 500 компаний с участием французского капитала работают на российском рынке в различных отраслях экономики, наиболее активно в топливно-энергетическом секторе, автомобилестроении, фармацевтике, пищевой промышленности. С участием французского концерна "Энжи" осуществлен проект "Северный поток-1" и ведется работа над проектом "Северный поток-2".

ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ КНР

На полях саммита в Аргентине Путин планирует провести переговоры с главой КНР Си Цзиньпином, это будет четвертая встреча глав двух государств в текущем году.

Как отметил помощник президента РФ, лидеры двух стран планируют обсудить направления дальнейшего углубления российско-китайского партнерства и стратегического взаимодействия, а также обменяются мнениями по наиболее актуальным мировым и региональным проблемам.

Ушаков напомнил, что Китай является крупнейшим экономическим партнером России и торгово-экономическое сотрудничество между странами успешно развивается.

В 2017 году товарооборот между РФ и Китаем увеличился на 31,5%, до 87 миллиардов долларов, в январе-сентябре он вырос на 27,8% — до 78,6 миллиарда долларов. В этом году стороны рассчитывают преодолеть рекордный рубеж в 100 миллиардов долларов.

Россия и Китай реализуют ряд масштабных проектов в энергетике, расширяется промышленная кооперация, в том числе в области проектирования широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета и тяжелого вертолета, развивается сотрудничество в сфере космоса, инфраструктуры, финансах и так далее.

По словам помощника президента РФ, также ведется работа по сопряжению евразийских интеграционных проектов — ЕАЭС и "Один пояс — один путь".

Он отметил, что тема интеграционных процессов также будет продолжена в ходе неформальной встречи лидеров России, Китая и Индии Путина, Си Цзиньпина и Нарендры Моди.

С УЧАСТИЕМ МОДИ

На неформальной трехсторонней встрече лидеров России, Индии и Китая (РИК), по словам Ушакова, помимо вопросов сопряжения существующих форматов сотрудничества – ЕАЭС, "Один пояс — один путь", ШОС, АСЕАН, планируется обсудить вопросы формирования и укрепления архитектуры безопасности, также вопросы выстраивания конструктивных межгосударственных отношений в АТР.

Начало работы в таком составе положили встречи министров иностранных дел на полях сессий Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Первая самостоятельная встреча министров РИК состоялась в июне 2005 года во Владивостоке, и с этого момента по итогам каждого совещания министров принимается совместное политическое заявление (коммюнике).

Очередное совещание министров иностранных дел РИК намечено провести в начале 2019 года в Китае.

В июле 2006 года на полях саммита G8 в Санкт-Петербурге состоялись переговоры в формате РИК на высшем уровне.

В мае этого года по инициативе России в Москве возобновились регулярные консультации сторон на уровне помощников/заместителей секретарей советов безопасности "тройки".

По словам Ушакова, Россия придает большое значение трехстороннему формату сотрудничества с учетом плотного диалога между странами.