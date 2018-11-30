МОСКВА, 30 ноя /ПРАЙМ/. Срок уплаты имущественных налогов для физлиц в России истекает 3 декабря. Не позднее этой даты все собственники земельных участков, домов, квартир и комнат, дач, гаражей, машиномест и любых других объектов капитального строительства, обязаны заплатить налоги за 2017 год, даже если строительство таких объектов не завершено. Опоздавшим налоговая служба начнет начислять пени.

Заплатить налоги можно не только за себя – придя в банк, через приложение или "личный кабинет" на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), но и за своих близких. Это можно сделать даже из космоса: в 2013 году космонавт Павел Виноградов заплатил налог на землю с борта МКС.

В России существует всего четыре налога, которые взымаются с граждан: налог на доходы физических лиц (НДФЛ), земельный налог, транспортный, и налог на имущество физлиц. При этом подоходный налог за работника исчисляет и платит работодатель, а имущественные налоги граждане должны платить сами.

"Определить сумму налога — это обязанность налоговых органов. До 1 ноября налоговая инспекция должна была прислать уведомления, где указаны суммы налогов, которые нужно перечислить в бюджет", — пояснили РИА Новости в ФНС.

ЕСЛИ НЕТ УВЕДОМЛЕНИЙ

Если налогоплательщик завел "личный кабинет" на сайте налоговой службы, все его налоговые документы, в том числе уведомления, размещаются там в электронном виде и, как правило, не дублируются пересылкой по почте. Если же квитанции не было ни в почтовом ящике, ни в "личном кабинете", собственнику облагаемого имущества еще не поздно обратиться в инспекцию лично.

"Налоговые уведомления не направляются по почте, если сумма налога не превышает 100 рублей, а также в отношении объектов налогообложения, по которым не предъявлен налог к уплате, например, в связи с применением налоговой льготы", — напоминает ФНС.

Пенсионеры, инвалиды, военнослужащие и многие другие граждане имеют право на льготы по имущественным налогам: они могут не платить налог за одну принадлежащую им квартиру, один дом, один гараж и один земельный участок в пределах шести соток.

Существуют льготы и по транспортному налогу – они также отличаются в разных регионах. Например, в Москве пенсионеры и другие льготники могут не платить налог на один автомобиль мощностью до 200 лошадиных сил, при этом льгота не распространяется, например, на яхты и самолеты.

СТАВКИ НАЛОГОВ

Ни одни из налогов, которые в России платят физлица, не поступает в федеральный бюджет – все средства от них идут в бюджеты регионов и муниципалитетов, соответственно, и ставки этих налогов на разных территориях могут отличаться весьма существенно. Налоговый кодекс ограничивает только максимальные значения этих ставок.

Размер земельного налога и налога на недвижимое имущество зависит от кадастровой стоимости объекта налогообложения, но в некоторых регионах до 2019 года может использоваться инвентаризационная стоимость недвижимости.

Так, в Москве ставка налога на жилье, кадастровая стоимость которого не превышает 10 миллионов рублей, составляет 0,1% в год, для жилья от 10 до 20 миллионов – 0,15%, от 20 до 50 миллионов – 0,2%, от 50 до 300 миллионов – 0,3%, а владельцам более дорогого жилья придется заплатить 2% от его кадастровой стоимости.

Ставки земельного налога устанавливают муниципалитеты, при этом для земли, которой пользуются граждане: садовых, огородных участков и дач – они не должны превышать 0,3% от кадастровой стоимости.

Транспортный налог должны платить все владельцы автомобилей, мотоциклов, самолетов, яхт, катеров и другого транспорта. Размер платежа тоже зависит от региона и рассчитывается исходя из мощности двигателя транспортного средства.

Кроме того, существует специальный перечень из 909 дорогих автомобилей, которые облагаются так называемыми "налогом на роскошь" – владельцы таких авто должны платить налог в повышенном размере.