ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя /ПРАЙМ/. Глава ВЭБ Игорь Шувалов заявил, что банки должны взять на себя функцию фронт-офисов для консолидации возможностей институтов развития для поддержки малого бизнеса.

В пятницу Шувалов проводит совещание во Владивостоке, где проходит презентация крупных инвестиционных проектов, на реализацию которых планируется привлечь средства корпорации развития "ВЭБ.РФ" и других институтов поддержки.

"Мы наладим так, чтоб банки стали главными … для взаимодействия с малым и микробизнесом, и будем инструменты подлаживать через корпорацию МСП и РЭЦ с тем, чтобы клиент просто работал со своим банком, и банк уже делал набор возможных мер поддержки, чтобы (клиенту) не ходить отдельно в РЭЦ, в МСП", — сказал глава ВЭБ.

"Если у нас получится, мы возьмем на себя задачу три базовых банка использовать для всех операций … По большому счету, было бы неплохо, чтобы банки взяли на себя функцию фронт-офиса. У них все есть, тем более у Сбербанка потрясающие возможности войти", — отметил Шувалов.