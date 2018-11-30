Москва, 30 ноя /ПРАЙМ/. Производители труб в России предлагают ввести стандарт закупок труб большого диаметра (ТБД) для "Газпрома" и представлять им информацию о потребности компании в трубах на 2019-2022 годы, следует из материалов к совещанию на тему развития трубной отрасли в Минпромторге РФ.

Источники, близкие к участникам совещания, сообщали РИА Новости, что на совещании под руководством министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова производители труб высказали претензии к закупочной политике "Газпрома".

Среди предложений представителей трубной отрасли — актуализация и введение стандарта закупок ТБД "Газпромом", подготовленного Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и Минпромторгом еще в 2017 году. Кроме того, компании предлагают "обеспечить российские трубные компании информацией о потребности ПАО "Газпром" в ТБД на среднесрочный период (2019 – 2022 годы) в поквартальной разбивке, предусмотрев её ежегодную актуализацию", говорится в материалах.

Стандарт закупок ТБД предусматривает запрет для "Газпрома" на проведение закупок у единственного поставщика, следует из проекта документа, копия которого есть в распоряжении РИА Новости. Исключение возможно, если отсутствуют альтернативные поставщики либо закупка проводится для устранения последствий чрезвычайной ситуации. Объем закупок у единственного поставщика при этом не может превышать 10 тысяч тонн труб в год.

Кроме того, представители трубных компаний предлагают обеспечить им доступ к информации об изменении ценовых предложений в ходе аукционов, "Газпрому" также предлагается только 15% необходимых труб закупать по краткосрочным договорам, остальные объемы — по долгосрочным. Еще одно предложение — объем одного лота закупки труб по долгосрочным договорам не может превышать 160 тысяч тонн.

При этом компания-победитель закупки сможет заключить договор только на поставку 60% труб от объема лота, говорится в документе. Компания, занявшая второе место, может поставить 25% продукции и компания на третьем месте — 15% труб, причем эти участники смогут отказаться от заключения договоров на поставку. Определять максимальную цену закупки предлагается по формуле цены, а оплату 50% поставок "Газпром" должен будет производить по предоплате, остальные 50% — в течение 30 дней с отгрузки продукции.