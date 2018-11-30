ПЕКИН, 30 ноя — ПРАЙМ. Рост критически важного производственного сектора Китая, похоже, застопорился. Снижение индекса менеджеров по снабжению (PMI) стало очередным признаком общего ослабления китайской экономики, говорится в статье Dow Jones.

Согласно представленным в пятницу официальным данным, в ноябре PMI для производственной сферы снизился до отметки 50,0, обозначающей порог между ростом и спадом деловой активности. Ноябрьский PMI оказался чуть ниже индекса октября и ниже ожиданий некоторых экономистов, став очередным штрихом к портрету замедляющейся экономики Китая.

По словам президента США Дональда Трампа, это замедление укрепляет позиции американской стороны в торговых переговорах с Китаем, в которых США хотят добиться уступок. Ожидается, что президент Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят торговый конфликт в ходе субботнего ужина после саммита Большой двадцатки.

Напряженность в торговых отношениях и намерение США повысить в январе пошлины на китайский импорт с 10% до 25% оказывают давление на рост экономики и настроения в деловых кругах Китая. Некоторые экономисты считают, что Китаю крайне важно урегулировать конфликт с США, чтобы избежать резкого спада в экономике.

"Если Китаю удастся убедить США отложить повышение пошлин или вовсе его заморозить, это будет большим успехом для Пекина", — говорит экономист OCBC Томми Се.

Он считает, что плановый показатель роста ВВП в 6,5%, установленный Пекином на текущий год, будет выполнен благодаря сохранению высоких объемов производства и промышленных инвестиций, однако отмечает, что повышение пошлин может нанести болезненный удар по бизнесу в следующем году.

Аналитик Национального бюро статистики Китая Чжао Цинхэ отмечает, что понижательное давление на внешнюю торговлю в последние месяцы усилилось из-за замедления общего роста мировой экономики и неопределенностей, создаваемых продолжающимся торговым конфликтом. Недавнее снижение цен на ряд сырьевых товаров тоже негативно влияет на настроения в деловых кругах, пишет он в комментарии к опубликованному в пятницу статистическому отчету.

Индикаторы спроса на экспорт и импорт уже пятый месяц остаются на территории сокращения. Индекс экспортных заказов чуть-чуть повысился, с 46,9 до 47,0, а индекс импортных заказов снизился с 47,6 до 47,1.

Другие показатели производства и новых заказов тоже снижаются. В частности, слабость производства в строительной сфере перевесила рост в сфере услуг, потянув за собой PMI для непроизводственной сферы, который в ноябре снизился до 53,4 с октябрьских 53,9, достигнув 15-месячного минимума.

Текущий период ослабления экономики стал худшим с середины 2016 года, когда ее удалось оживить за счет обильного кредитования и роста рынка недвижимости. На этот раз торможение экономики наступило быстрее, чем ожидали власти Китая, в том числе из-за усилий правительства по ограничению рискованных схем кредитования, которые совпали с введением пошлин и угрозой торговой войны.

Как сообщают официальные лица, готовясь в последние недели к встрече Трампа и Си в Буэнос-Айресе, рабочие группы двух сторон изучали вариант торговой сделки, предусматривающий отсрочку Вашингтоном введения новых пошлин на период переговорного процесса.

Между тем, даже если встреча двух лидеров завершится торговым перемирием, торможение экономики Китая может продолжаться еще несколько месяцев из-за вялого роста кредитования, а также жесткого контроля правительства за внебюджетными расходами, отмечает экономист Capital Economics Джулиан Эванс-Притчард.

По мнению экономиста OCBC Се, Пекину, возможно, придется снизить целевой показатель роста ВВП или как минимум смягчить риторику относительно значимости выполнения плана по экономическому росту в следующем году.